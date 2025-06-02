Украина конкурент, а не союзник? В Польше объяснили, какой может быть политика новоизбранного президента

Навроцкий выступает за более тесные отношения Польши с США

Соседняя Польша избрала нового президента – им стал бывший руководитель государственного Института национальной памяти, консерватор Кароль Навроцкий. Во время предвыборной кампании политик заявлял, что не видит Украину "ни в ЕС, ни в НАТО", однако в конце концов привязал такую возможность к решению исторических вопросов Волынской трагедии.

Чего ждать от новоизбранного президента Польши во внешней политике — говорилось 2 июня во время дискуссии в European Policy Centre, сообщает корреспондент "Телеграфа".

Как рассказал директор Брюссельского офиса Польского института международных дел (PISM) Мельхиор Щепаник, отношение Навроцкого к помощи Украине несколько неоднозначно, однако новоизбранный президент вряд ли будет блокировать инициативы в поддержку Киева.

"С одной стороны, он подчеркивал, что Россия является угрозой и что мы должны поддерживать Украину. С другой стороны, он также подчеркивал, что интересы Польши не могут быть подчинены интересам Украины, и что Польша не имеет целью в первую очередь удовлетворять все украинские потребности.

Увидим, что будет на практике, когда будут возникать конкретные проблемы, и будет ли, например, президент пытаться блокировать или замедлять определенные инициативы. Я так не думаю", — сказал Щепаник.

По его мнению, значительная часть заявлений Навроцкого — предвыборная риторика, которая апеллирует к настроениям польского общества.

"Результаты опросов общественного мнения свидетельствуют, что отношение поляков к украинцам несколько меняется и становится более негативным. Украинцев все чаще воспринимают как конкурентов, а не союзников. Думаю, господин Навроцкий пытался сыграть на этих настроениях и использовать их, но я не думаю, что следует ожидать от него каких-либо масштабных инициатив или действий, направленных на препятствование польской помощи Украине.

Важным фактором в этой сфере также остается позиция Соединенных Штатов", — добавил эксперт.

Как напомнила польский аналитик Анна Вуйцик, Кароль Навроцкий возглавлял Институт национальной памяти — государственное учреждение, которое формирует историческую политику.

"Эту политику использовали, в частности, для того, чтобы обосновывать, почему определенные современные политические направления предпринимаются или наоборот — не осуществляются. В этом контексте мы можем легко увидеть, как Навроцкий использует исторические нарративы, чтобы усложнить примирение с Украиной относительно исторических претензий, связанных с Второй мировой войной, а также Германией.

А почему бы и не с Францией? Ведь сильным нарративом польских правых националистов является то, что Польша всегда оставалась наедине в войнах ХХ века и во время коммунизма", — сказала Вуйцик.

Напомним, что Навроцкий требует официального признания со стороны Киева геноцида поляков на Волыни и обеспечения эксгумации польских жертв.

В то же время Мария Скора, эксперт Института европейской политики, добавила: во внешней политике Варшавы следует наблюдать своеобразное "возвращение в прошлое" — до периода до 2023 года, когда польское правительство имело напряженные отношения как с немецким, так и с французским правительствами.

"Кароль Навроцкий в своем президентском манифесте, несмотря на евроскептические взгляды, делал акцент на развитии двусторонних отношений с Соединенными Штатами, особенно в нынешней политической ситуации с новой администрацией Трампа. Он также подчеркивал важность многосторонних форматов, таких как Вышеградская группа", — сказала эксперт.

Отметим, что Вышеградская группа, также известная как Вышеградская четверка или V4, — это региональное объединение четырех стран Центральной Европы: Польши, Чехии, Словакии и Венгрии. В последние годы страны V4 все больше расходились в политических взглядах, особенно в отношении России, ЕС и Украины.

Однако все может измениться уже этой осенью: на политическую арену в Чехии, вероятнее всего, вернется бывший премьер Андрей Бабиш, известный евроскептик и популист. Бабиш, Виктор Орбан, Роберт Фицо и Кароль Навроцкий все равно апеллируют к национальным интересам или определенным историческим обидам своих стран. Их потенциальное сотрудничество может означать формирование неформального блока внутри ЕС, который может тормозить или даже блокировать те или иные инициативы.

Отметим, ранее "Телеграф" объяснял, почему ультраправые политики пользуются такой популярностью в Европе и чем это угрожает Украине.