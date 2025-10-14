Скромная "Смерекова хата" в Черновицкой области: как сейчас выглядит дом Назария Яремчука (фото)

В доме Яремчука хранится коллекция его вышиванок и пластинок

Известный украинский певец Назарий Яремчук, который запомнился песнями "Зелений гай", "Родина", "Чуєш, мамо", родился в селе Ровня Черновицкой области. В небольшом одноэтажном доме прошли детство и юность Яремчука.

"Телеграф" решил выяснить, что известно о родительском доме певца, и как он выглядит.

Дом Назария Яремчука

Дом, где вырос певец, расположен на окраине городка Вижница, в приселке Ровня. Это одноэтажный дом с высокой крышей из черепицы. Его строил еще отец Яремчука – Назарий Афанасьевич. Крыша дома напоминает крутизну склонов гор, расположенных в этой местности.

Дом Назария Яремчука, фото vyzhnytskyi-park.in.ua

Сейчас дом Яремчука – это музей, который создала его сестра Екатерина. Женщина назвала его в честь одной из самых популярных песен своего брата — "Смерекова хата". Также Екатерина проводит экскурсии по музею.

Сестра Яремчука – Екатерина – на фоне афиш его концертов, фото из сети

Дом сохранился практически в своем первоначальном виде. В помещении только отремонтировали крышу, установив на ней черепицу и добавили мемориальную табличку.

Дом Яремчука снаружи, фото "Википедия"

В музее хранятся письма, фотографии певца и его семьи, статьи из журналов и газет о Назарии. Также экспонатами являются вышиванки и сценические костюмы артиста. А из магнитофона посетители могут услышать голос певца.

Фото Яремчука и его семьи в доме, vyzhnytskyi-park.in.ua

Вышитые рубашки Яремчука, фото drymba.com

На стенах дома есть афиши концертов Яремчука и фотографии его детей – Назария, Дмитрия и Марички. Кроме этого, здесь разместили коллекцию пластинок исполнителя из разных этапов творчества. Здесь сохраняется и футбольный мяч, потому что Назарий любил спорт. В музее также можно увидеть школьные тетради исполнителя и книги его семьи, например "Украинская энциклопедия", пробитая пулями.

Футбольный мяч Яремчука, фото drymba.com

Фото Яремчука и его родных, фото drymba.com

В 2009 году музей посещал тогдашний президент Украины Виктор Ющенко. Он помог издать дневник, который вел Назарий с 1977 года. Записи выдали под названием "Доки".

