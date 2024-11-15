Советник мэра Ирпеня попал в скандал из-за репоста публикации пропагандистов РФ. Он дал комментарий "Телеграфу"

Его начали обвинять в якобы распространении дезинформации

В сети произошел скандал из-за поста советника Ирпенского городского головы Валерия Степанюка в своем Телеграм-канале. Он сделал репост из российского пропагандистского паблика, опубликовавшего видео с заседания Ирпенского городского совета.

В нем говорилось, что на сессию горсовета пришли два человека в военной форме. Они призвали первого заместителя мэра Андрея Кравчука вернуть орден "За мужество", а от депутатов – отказаться от удостоверений УБД. Однако российские пропагандисты написали, что эти мужчины якобы "ворвались" на заседание и назвали их "нацистами".

Стоит отметить, что перед этим он опубликовал пост, в котором отметил, что "на защиту Андрея Кравчука поднялись "Военкоры русской весны". Он отметил, что видео на российском канале набрало почти полмиллиона просмотров.

"Интересно, кто это у нас на "Операцию Z" работает? Ребята из СБУ, как вычислите гниду, дайте знать", — написал Степанюк.

Скриншот с канала Степанюка

Репост с российского канала вызвал критику в его адрес. В частности, Степанюка обвинили в том, что он якобы распространяет российскую дезинформацию.

"Телеграф" связался со Степанюком, чтобы уточнить детали инцидента. Чиновник порекомендовал журналистам более внимательно читать его Телеграм-канал, чтобы оценить ситуацию в целом. На вопрос, почему он не обошелся скриншотом или просто упоминанием российских пропагандистов, а сделал репост видео, Степанюк не ответил.

В то же время он добавил, что устанавливаются лица, которые начали распространять информацию о ситуации с репостом. По мнению советника, это может оказаться политической игрой.

Оригинал видео с сессии Ирпенского горсовета

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