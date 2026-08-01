Забудьте о варке в воде: вот как шеф-повара готовят самую вкусную кукурузу

Кукурузу нужно готовить бережно, а не "подвергать пыткам"

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На первый взгляд, приготовить початок кукурузы проще простого — очистить, сварить и съесть. Однако, по словам профессиональных поваров, многие из нас совершают одну и ту же ошибку.

Учитывая этот важный нюанс, allrecipes попросил шеф-поваров поделиться подробностями о самом лучшем способе приготовления кукурузы.

К слову, худшее, что можно сделать с кукурузой, по словам шеф-поваров, это бросить ее в кипящую воду.

Главный минус варки:

Длительное кипячение вываривает вкус в воду, из-за чего зерна становятся пресными, менее сладкими, а их текстура приобретает тусклый и "резиновый" оттенок.

Если вы все же решились варить кукурузу, то стоит знать:

Если вы выбрали именно этот способ, кулинарный автор Дина Делеаса Гонсар советует добавить в воду пачку соленого сливочного масла для улучшения вкуса.

советует добавить в воду пачку соленого сливочного масла для улучшения вкуса. Время варки не должно превышать 8 минут, иначе кукуруза превратится в кашу.

Почему варить кукурузу - нелучшая идея/Инфографика ИИ

Дина Делеаса Гонсар/instagram.com/dishitgirldina

Лучший способ приготовления кукурузы

По мнению шеф-поваров, идеальный способ приготовить кукурузу в початках — это использовать гриль, так как сухой жар карамелизует природные сахара, создавая неповторимый вкус с ароматом дыма.

Главные преимущества гриля:

Жар придает зернам сложную текстуру, аппетитную корочку и сладость, которую невозможно получить при обычной варке.

Блюдо отличается универсальностью: початки можно готовить в листьях (для эффекта тушения на пару) или без них (для получения подрумяненных зерен с пузырьками).

Чтобы приготовить кукурузу на гриле как профессионал, используйте початки с ярко-зелеными листьями и сочными, молочными зернами.

Секреты подготовки от профессионалов:

С шелухой: Снимите только внешние листья, очистите от волокон, оставьте внутреннюю шелуху в качестве парогенератора и замочите початки в холодной воде на 15 минут, после чего слегка смажьте их маслом или растопленным сливочным маслом и посолите.

Снимите только внешние листья, очистите от волокон, оставьте внутреннюю шелуху в качестве парогенератора и замочите початки в холодной воде на 15 минут, после чего слегка смажьте их маслом или растопленным сливочным маслом и посолите. Без шелухи: Разогрейте початки в микроволновке около 1,5 минут на высокой мощности. Шелуха и волокна должны легко отделиться, после чего смажьте их маслом или растопленным сливочным маслом и посолите.

Технология и подача:

Готовьте на средне-сильном огне (около 220°C): очищенную кукурузу — 6–8 минут с переворачиванием каждые 2 минуты, а в шелухе — 12–15 минут (початки можно оборачивать в алюминиевую фольгу для защиты от пережаривания).

Горячие початки подают со сливочным маслом, крупной солью, соком лайма или лимона, а также с дополнениями вроде чили, кинзы или сыра котиха (мексиканский твёрдый сыр).

Как приготовить идеальную кукурузу/Инфографика ИИ

Кукуруза, приготовленная на гриле, — одно из величайших удовольствий в жизни. Жар карамелизует натуральные сахара кукурузы, и эта сладость в сочетании с дымом и поджаристой корочкой гриля — это вкус лета, который невозможно воспроизвести никаким другим способом. Эрин Кларк , разработчик рецептов из Милуоки (США)

Эрин Кларк/Фото: wellplated

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