Забудьте о варке в воде: вот как шеф-повара готовят самую вкусную кукурузу
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Кукурузу нужно готовить бережно, а не "подвергать пыткам"
На первый взгляд, приготовить початок кукурузы проще простого — очистить, сварить и съесть. Однако, по словам профессиональных поваров, многие из нас совершают одну и ту же ошибку.
Учитывая этот важный нюанс, allrecipes попросил шеф-поваров поделиться подробностями о самом лучшем способе приготовления кукурузы.
К слову, худшее, что можно сделать с кукурузой, по словам шеф-поваров, это бросить ее в кипящую воду.
Главный минус варки:
- Длительное кипячение вываривает вкус в воду, из-за чего зерна становятся пресными, менее сладкими, а их текстура приобретает тусклый и "резиновый" оттенок.
Если вы все же решились варить кукурузу, то стоит знать:
- Если вы выбрали именно этот способ, кулинарный автор Дина Делеаса Гонсар советует добавить в воду пачку соленого сливочного масла для улучшения вкуса.
- Время варки не должно превышать 8 минут, иначе кукуруза превратится в кашу.
Лучший способ приготовления кукурузы
По мнению шеф-поваров, идеальный способ приготовить кукурузу в початках — это использовать гриль, так как сухой жар карамелизует природные сахара, создавая неповторимый вкус с ароматом дыма.
Главные преимущества гриля:
- Жар придает зернам сложную текстуру, аппетитную корочку и сладость, которую невозможно получить при обычной варке.
- Блюдо отличается универсальностью: початки можно готовить в листьях (для эффекта тушения на пару) или без них (для получения подрумяненных зерен с пузырьками).
Чтобы приготовить кукурузу на гриле как профессионал, используйте початки с ярко-зелеными листьями и сочными, молочными зернами.
Секреты подготовки от профессионалов:
- С шелухой: Снимите только внешние листья, очистите от волокон, оставьте внутреннюю шелуху в качестве парогенератора и замочите початки в холодной воде на 15 минут, после чего слегка смажьте их маслом или растопленным сливочным маслом и посолите.
- Без шелухи: Разогрейте початки в микроволновке около 1,5 минут на высокой мощности. Шелуха и волокна должны легко отделиться, после чего смажьте их маслом или растопленным сливочным маслом и посолите.
Технология и подача:
- Готовьте на средне-сильном огне (около 220°C): очищенную кукурузу — 6–8 минут с переворачиванием каждые 2 минуты, а в шелухе — 12–15 минут (початки можно оборачивать в алюминиевую фольгу для защиты от пережаривания).
- Горячие початки подают со сливочным маслом, крупной солью, соком лайма или лимона, а также с дополнениями вроде чили, кинзы или сыра котиха (мексиканский твёрдый сыр).
Кукуруза, приготовленная на гриле, — одно из величайших удовольствий в жизни. Жар карамелизует натуральные сахара кукурузы, и эта сладость в сочетании с дымом и поджаристой корочкой гриля — это вкус лета, который невозможно воспроизвести никаким другим способом.
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