Украинские соцсети покоряет новый флешмоб с детьми: в чем его суть

Интернет-пользователи не сразу поняли, что происходит

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Украинский сегмент соцсетей увлек новый тренд. Threads и Instagram просто засыпаны фотографиями детей на фоне брендов.

"Телеграф" рассказывает, в чем суть свежего прикола. Новый тренд даже заставил некоторых интернет-пользователей спрашивать: "Что произошло?"

SMM-щики придумали новый маркетинговый ход. Они массово публикуют "случайные" фото детей на фоне брендовых логотипов или магазинов.

"Не обязательно должно быть что-то брендированное на фоне, чтобы принести результат. Эти фото, как минимум поднимут охват, повысят количество переходов на страницу ну и в целом взаимодействие со страницей. Достаточно того, что виден аккаунт бренда, на странице которого есть фото ребенка", – объяснил один из участников обсуждения.

Другая пользовательница Threads написала, что задача этого приема пробить "баннерную слепоту". Однако учитывая, что это делают все целый день, это только раздражает зрителя.

"А так, если подойти к этому грамотно, просчитать все, сделать действительно крутой кадр, где будет видна часть бренда, то это даст лучший результат, потому что люди не будут переходить на каждый профиль с ребенком. Потому что сегодня это сделали абсолютно все, а грамотный подход мало где виден", – пояснила она.

Следует отметить, что не все украинцы сразу уловили суть, но начали повторять "трендовые" фото. Соцсети просто засыпали снимками детей и даже домашних любимцев.

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