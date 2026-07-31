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Шулики или ламанцы с маком: рецепт традиционной выпечки на Маковея

Автор
Наталья Граковская
Дата публикации
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Автор
Шулики с маком
Шулики с маком. Фото Коллаж "Телеграфа"

Жареные на сковороде коржи, залитые медово-маковой заливкой

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1 августа в Украине отмечают Маковей, который еще называют Первым или Медовым Спасом. В этот день принято готовить выпечку с маком и медом — шулики, маковники или ламанцы.

Рецептом этого традиционного постного блюда поделились на YouTube-канале "Українська Кухня Кращі Традиції". Так как на Маковея начинается Успенский пост, шулики делают постными и жарят на небольшом количестве масла, а заливку желательно приготовить на освященных воде, маке и меде.

Шулики с маком — пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

  • вода — 400 мл
  • дрожжи — 25 г
  • сахар — 1 ч. л.
  • соль — 1 ч. л.
  • растительное масло — 50 мл
  • мука — 800 г

Для заливки:

  • мак — по вкусу (промытый)
  • вода — 150 мл + 850 мл
  • мед — по вкусу

Этапы приготовления:

  1. Приготовьте опару: в теплую воду добавьте сахар, дрожжи и несколько ложек муки, дайте подойти.
  2. В подошедшую опару влейте масло, добавьте соль, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто.
  3. Разделите тесто на 6 частей, каждую раскатайте в круг средней толщины.
  4. Обжарьте коржи на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.
  5. Для заливки хорошо промойте мак, отварите в 150 мл воды на среднем огне до выпаривания жидкости, остудите и перетрите блендером, мясорубкой или в макитре.
  6. В 850 мл воды растворите мед, добавьте перетертый мак, перемешайте.
  7. Коржи разломайте руками на кусочки, залейте маковой заливкой, перемешайте и дайте настояться 10 минут перед подачей.
Теги:
#Рецепты #Медовый Спас #Выпечка #Маковея