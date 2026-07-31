Шулики или ламанцы с маком: рецепт традиционной выпечки на Маковея
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Жареные на сковороде коржи, залитые медово-маковой заливкой
1 августа в Украине отмечают Маковей, который еще называют Первым или Медовым Спасом. В этот день принято готовить выпечку с маком и медом — шулики, маковники или ламанцы.
Рецептом этого традиционного постного блюда поделились на YouTube-канале "Українська Кухня Кращі Традиції". Так как на Маковея начинается Успенский пост, шулики делают постными и жарят на небольшом количестве масла, а заливку желательно приготовить на освященных воде, маке и меде.
Шулики с маком — пошаговый рецепт
Ингредиенты для теста:
- вода — 400 мл
- дрожжи — 25 г
- сахар — 1 ч. л.
- соль — 1 ч. л.
- растительное масло — 50 мл
- мука — 800 г
Для заливки:
- мак — по вкусу (промытый)
- вода — 150 мл + 850 мл
- мед — по вкусу
Этапы приготовления:
- Приготовьте опару: в теплую воду добавьте сахар, дрожжи и несколько ложек муки, дайте подойти.
- В подошедшую опару влейте масло, добавьте соль, перемешайте. Постепенно всыпайте просеянную муку и замесите мягкое эластичное тесто.
- Разделите тесто на 6 частей, каждую раскатайте в круг средней толщины.
- Обжарьте коржи на разогретой сковороде с растительным маслом с обеих сторон до золотистого цвета.
- Для заливки хорошо промойте мак, отварите в 150 мл воды на среднем огне до выпаривания жидкости, остудите и перетрите блендером, мясорубкой или в макитре.
- В 850 мл воды растворите мед, добавьте перетертый мак, перемешайте.
- Коржи разломайте руками на кусочки, залейте маковой заливкой, перемешайте и дайте настояться 10 минут перед подачей.