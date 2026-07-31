Шулики или ламанцы с маком: рецепт традиционной выпечки на Маковея

Жареные на сковороде коржи, залитые медово-маковой заливкой

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1 августа в Украине отмечают Маковей, который еще называют Первым или Медовым Спасом. В этот день принято готовить выпечку с маком и медом — шулики, маковники или ламанцы.

Рецептом этого традиционного постного блюда поделились на YouTube-канале "Українська Кухня Кращі Традиції". Так как на Маковея начинается Успенский пост, шулики делают постными и жарят на небольшом количестве масла, а заливку желательно приготовить на освященных воде, маке и меде.

Шулики с маком — пошаговый рецепт

Ингредиенты для теста:

вода — 400 мл

дрожжи — 25 г

сахар — 1 ч. л.

соль — 1 ч. л.

растительное масло — 50 мл

мука — 800 г

Для заливки:

мак — по вкусу (промытый)

вода — 150 мл + 850 мл

мед — по вкусу

Этапы приготовления: