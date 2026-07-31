Магнит для мигрантов: почему нелегалы штурмуют Сеуту и где она на самом деле находится (карта)

Что произошло на границе Испании

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Десятки тысяч мигрантов штурмуют испанский город Сеута, который, вопреки распространенному мнению, расположен вовсе не в Европе. Безусловно, он является частью страны ЕС, чем и привлекает нелегалов, однако его расположение на карте несколько иное.

Отметим, что местоположение Сеуты отчасти и объясняет такой поток мигрантов. Более подробно об этом рассказывает в своем материале "Телеграф".

Почему именно Сеута

На карте Сеута выглядит парадоксально. Это полноценный испанский город, входящий в состав Европейского союза, но расположенный не в Европе, а на северном побережье Африки.

Фактически Сеута граничит только с Марокко. Расстояние между ними составляет считанные километры, а добраться до испанской территории можно даже вплавь вдоль побережья.

Именно поэтому Сеута уже много лет остается одним из главных направлений нелегальной миграции. Для жителей Марокко и мигрантов из других стран Африки это один из самых коротких путей попасть на территорию Европейского союза.

Добраться до испанского анклава пытаются как через сухопутную границу, так и по морю. После прибытия в Сеуту иностранцы могут подать ходатайство о предоставлении международной защиты (убежища) либо пройти процедуры, предусмотренные законодательством Испании и Европейского союза.

Мигранты пытаются попасть в Сеуту. Фото: 24tv.ua

Почему город называют "раем" для мигрантов

В последние годы Испания проводила одну из самых либеральных миграционных политик среди крупных стран Европейского союза.

В частности, правительство Педро Санчеса объявило масштабную программу легализации сотен тысяч нелегальных мигрантов, уже находившихся в стране. Кроме того, Верховный суд Испании недавно постановил, что лиц, прибывающих морем, нельзя автоматически выдворять без индивидуального рассмотрения каждого дела.

По словам испанских властей, именно это решение контрабандисты начали использовать как аргумент, убеждая мигрантов отправляться в Сеуту, рассчитывая на возможность остаться в стране после рассмотрения их заявлений.

Мигранты пытаются попасть в Сеуту через море. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Почему между Испанией и Марокко возникла напряженность

Впрочем, миграционный фактор — лишь часть истории. Между Испанией и Марокко уже несколько десятилетий продолжается спор о статусе Сеуты и соседней Мелильи. Рабат считает, что оба анклава должны находиться под суверенитетом Марокко, тогда как Мадрид называет их неотъемлемой частью Испании.

Мигранты. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

На этом фоне ряд испанских СМИ и экспертов предполагают, что марокканские власти могли сознательно ослабить контроль на границе. Официально испанское правительство подобных обвинений пока не выдвигало.

Премьер-министр Испании Педро Санчес назвал массовый прорыв мигрантов нарушением территориального суверенитета страны. После этого Мадрид начал переговоры с Марокко о скорейшем возвращении нелегальных мигрантов.

На фоне штурма пограничных заграждений и попыток добраться до Сеуты морем также сообщалось о десятках погибших.

Около 60 тысяч мигрантов попали в Сеуту. Фото: REUTERS/Fabian Bimmer

Ранее "Телеграф" рассказывал, какое правило нужно знать каждому, кто хочет выехать из Украины.