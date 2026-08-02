В Трускавце поймали загадочную "чупакабру": кем оказалось существо, которое пугало горожан (видео, фото)

Люди в соцсетях предполагали, кто это может быть

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Зоозащитники в Трускавце спасли изможденную лисичку, которая пугала местных жителей своим необычным видом. Ее прозвали "чупакаброй".

Соответствующие кадры с диким зверем опубликовал региональный Telegram-канал.

"В настоящее время пушистую гостью забрали в "Дом спасенных животных", где она проходит тщательное медицинское обследование и восстанавливается", – говорится в сообщении.

Несколько дней назад видео со странным зверем в Facebook опубликовало Украинское общество охотников и рыбаков. Жители Трускавца тогда предположили, что это легендарная "чупакабра", ведь внешний вид животного действительно вызвал удивление и активное обсуждение.

Интернет-пользователи предлагали разные версии, что это за животное:

больной шакал

лиса

одичавшая собака.

"Из-за летней линьки, болезней кожи, истощения или особого ракурса съемки дикие животные нередко выглядят необычно, что и рождает легенды о "неизвестных существах"", – говорится в публикации.

Вероятно, то самое животное наконец-то спасли зоозащитники.

Напомним, "Телеграф" опубликовал курьезное видео из супермаркета "Маркетопт" в Кременчуге. Мужчина пришел за покупками с необычным питомцем.