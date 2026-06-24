Над Кримським мостом нависла нова загроза: доб’є навіть без ракет (карта)

Експерт пояснив, як може зруйнуватися конструкція

Нещодавні землетруси поблизу Криму 22-24 червня критично впливають на Кримський міст, збудований і так з порушенням будівельних норм.

Таку думку висловив сейсмолог Інституту геофізики ім. С.І. Суботіна НАН України Дмитро Гринь у коментарі РБК-Україна. За його словами, підземні поштовхи можуть мати "накопичувальний ефект" і, зрештою, здатні просто зруйнувати міст росіян.

Для розуміння ситуації:

22 червня біля узбережжя Криму було зафіксовано серію землетрусів. Як повідомляє Головний центр Спеціального контролю, за ранок зафіксували 5 землетрусів. Перше сталося о 5:09, а останнє о 8:48. Магнітуда найслабшого склала 3,3, а найсильнішого — 4,2. Епіцентр останнього був біля узбережжя Криму на глибині 10 км. Відомо, що епіцентр знаходиться у Чорному морі на глибині 16-25 км. Поштовхи відчувалися у різних районах Севастополя.

24 червня на півострові зафіксували підземні поштовхи.

Міст побудований з порушеннями норм

Гринь наголошує, що росіяни спочатку звели Кримський міст із протиріччями стандартам безпеки. Річ у тому, що територія між Керченським та Таманським півостровами характеризується вкрай нестабільними ґрунтами та наявністю власної системи розломів.

"Росіяни спеціально змінили державні будівельні норми та знизили бальність тієї території, щоб виправдати будівництво в сейсмічно небезпечній зоні. Там дуже погані ґрунти та своя система розломів між Керченським та Таманський півостровами. Це будівництво було політичним рішенням", — розповів експерт.

Як землетруси впливають на конструкцію мосту

У цьому районі регулярно відбуваються землетруси і вони не мають на Кримський міст миттєвого впливу, але надають довготривалі та негативні наслідки. За словами Дмитра Гриня, підземні поштовхи можуть поступово послаблювати як конструкції споруди, так і ґрунт під його опорами.

Фахівець зазначає, кожен новий землетрус додає навантаження на міст, а зміни, що виникають всередині конструкції, є незворотними.

На думку експерта, якщо сейсмічна активність триватиме, стан мосту може згодом суттєво погіршитися навіть без будь-якого зовнішнього впливу.

"Там відбуваються незворотні процеси для цього мосту. Українські землетруси його доб’ють навіть без зовнішнього впливу наших ракет", — резюмує експерт.

Наслідки землетрусів для Криму та інших областей

Дмитро Гринь зазначає, що для Криму наслідки потужного землетрусу можуть бути критичними, враховуючи стан забудови.

"З огляду на те, що велика кількість об’єктів у Криму побудована з порушенням державних будівельних норм або є елементами самозабудови, такі споруди можуть постраждати досить сильно у разі потужного землетрусу магнітудою 7, 8 або 9", — попереджає сейсмолог.

Крім того, він додав, що "хвилі" землетрусів можуть доходити до Одеської та Запорізької областей, але вплив на ці регіони буде значно меншим.

Сучасне сейсмічне районування України. Синім позначені райони, де житлова забудова розрахована на землетрус 5 балів, зеленим – 6, жовтим – 7, рожевим – 8, помаранчевим – 9, червоним – 10 (фото: Вікіпедія)

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, чи загрожує Одесі та Миколаєву цунамі після землетрусу в Криму.