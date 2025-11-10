Горячая пища без электричества и газа: в сети показали, чем заменить плиту

Даже в условиях блэкаута можно приготовить горячую еду — главное, действовать с осторожностью и находчивостью

Украинские города надолго остаются без электроэнергии из-за обстрелов. Отключения особенно проблемны для тех, у кого дома установлены электроплиты, ведь даже элементарно нагреть воду для чая или приготовить еду становится невозможно.

Многие уже имеют дома портативные горелки и запасы топлива, но бывают ситуации, когда устройство не работает или его просто нет под рукой. В таких случаях помогут простые лайфхаки, которыми активно делятся пользователи соцсетей.

Как приготовить еду без электричества и газа в условиях блэкаута — лайфхаки

Импровизированная угольная горелка

Если у вас есть немного древесного угля (например, для мангала), можно сделать простейшую "плиту". Постелите на дно глубокой сковородки или кастрюли несколько слоев фольги, чтобы не повредить посуду. Сверху аккуратно выложите угли и подожгите их. Когда они разгорятся, поставьте сверху решетку — и можно готовить: жарить, кипятить воду или разогревать еду.

Такой способ подходит для балкона, двора или террасы, где есть приток свежего воздуха.

Самодельная горелка из свечей

Еще один способ — использовать обычные свечи. На устойчивую жаропрочную поверхность поставьте сковородку вверх дном (можно в раковину, если она не каменная). На нее поставьте несколько свечей и зажгите их. Сверху разместите решетку из духовки.

На решетку можно поставить небольшую сковородку или кружку. На такой конструкции легко подогреть воду, пожарить яйцо или разогреть порцию каши, супа быстрого приготовления и т.п.

Какой бы способ вы ни выбрали, всегда соблюдайте меры пожарной безопасности. Не оставляйте горящие свечи или угли без присмотра, не готовьте рядом с легковоспламеняющимися предметами, держите под рукой воду или огнетушитель.

Ранее "Телеграф" делился полезными лайфхаками, которые в условиях длительных отключений электроэнергии помогут сохранить продукты в холодильнике свежими.