"Находчивость наше все". Женщина поделилась простым лайфхаком, как высушить волосы без света

Татьяна Крутякова
Как высушить волосы без света Новость обновлена 04 декабря 2025, 12:27
Как высушить волосы без света. Фото Коллаж, "Телеграф"

Понадобится только один маленький "помощник"

В сети пользователь поделилась рабочим способом, как высушить волосы, когда выключили свет. По ее словам, она только вышла из душа, у нее мокрые волосы через час встреча, а электричества нет.

Как отметила женщина, на помощь ей пришел портативный вентилятор. Этот маленький аксессуар подключается к телефону и работает, пока есть заряд на смартфоне.

Женщина отметила, что ей хватило мощности маленького гаджета, чтобы хорошо просушить прикорневую зону. Длину волос она сушила над газовой конфоркой, с соблюдением правил безопасности. Пользователь отмечает, что такой способ не подойдет на каждый день, но спасти в критической ситуации может.

Как высушить волосы без света
Сообщение женщины о лайфхаке
Как высушить волосы без света
Фентилятор, которым высушили волосы

Добавим, что ускорить высушивание можно удлинив время нахождения волос в полотенце. То есть, если есть возможность, лучше держите их 20-30 мин в этом "тюрбане". Ведь за это время полотенце впитает всю влагу и время сушки волос значительно сократится. Кстати, для лайфхака подойдет любой портативный вентилятор.

В комментариях пользователи поддержали украинку, подчеркнув, что украинские женщины несокрушимы и их ничто не остановит:

  • Я и не сомневалась, что ты сможешь найти выход из любой ситуации. Нас не одолеть. Таковы наши реалии.
  • Находчивость наше всё!

