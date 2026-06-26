Украинские мужчины останутся без защиты в ЕС: кого коснутся нововведения

Для прибывающих в Европу мужчин, которые в соответствии с украинским законодательством не имеют права покидать Украину из-за своих военных обязанностей, не будет временной защиты. Речь идет о мужчинах в возрасте 23-60 лет.

Об этом, как сообщает корреспондентка "Телеграфа", во время брифинга в Брюсселе сообщил Магнус Бруннер, европейский комиссар по внутренним делам и миграции.

"Европейский Союз приютил более 4,4 миллионов украинцев — это, безусловно, самое большое количество в мире. С самого начала войны европейские граждане без колебаний принимали украинцев и помогали им. Это четко демонстрирует приверженность Европы к поддержке украинцев, спасающихся от российской агрессивной войны. И пока война продолжается, наша поддержка должна продолжаться. Именно поэтому сегодня мы представляем предложение продлить действие временной защиты еще на один год", — сказал он.

Магнус Бруннер / Facebook

Действующий режим временной защиты должен завершиться в марте 2027 года. Поскольку времени до этого осталось не так уж и много, Европа хочет обеспечить непрерывный и стабильный механизм действий. Потому предлагается продлить временную защиту до 4 марта 2028 года. Это позволит и в дальнейшем защищать семьи, которые уже обустроили свою жизнь в Европе и интегрировались в общества принявших их стран. К примеру, они уже нашли работу, вносят вклад в экономику ЕС, учат язык, учатся в школах, открывают собственный бизнес и так далее.

Предложение учитывает изменяющиеся потребности Украины в сфере обороны и восстановления. Этот вопрос был подробно обсужден с украинскими партнерами.

"Чтобы механизм временной защиты оставался действенным и одновременно отвечал законным потребностям Украины, мы предлагаем целевую корректировку. В частности, наше предложение предусматривает, что временная защита не будет предоставляться вновь прибывшим, которые в соответствии с украинским законодательством не имеют права покидать Украину из-за своих военных обязанностей. Именно об этом нас попросила Украина и именно это мы предлагаем. Это также отражает результаты обсуждений с государствами-членами, особенно с теми, кто принял наибольшее количество украинских беженцев", — отметил Бруннер.

Для тех, кто сейчас под защитой, ничего не изменится.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, сколько украинцев депортировали из Польши с начала 2026 года.