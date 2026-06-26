Українські чоловіки залишаться без захисту в ЄС: кого торкнуться нововведення

Чинний режим тимчасового захисту має завершитися у березні 2027 року

Чоловікам у віці 23-60 років, які прибувають до Європи та відповідно до українського законодавства не мають права залишати Україну через свої військові обов’язки, хочуть більше не надавати тимчасового захисту. Пропозицію має затвердити Рада ЄС.

Про це, як повідомляє кореспондентка "Телеграфа", під час брифінгу в Брюсселі повідомив Магнус Бруннер, європейський комісар із внутрішніх справ та міграції.

"Європейський Союз прихистив понад 4,4 мільйона українців — це, безумовно, найбільша кількість у світі. Від самого початку війни європейські громадяни без вагань приймали українців і допомагали їм. Це чітко демонструє відданість Європи підтримці українців, які рятуються від російської агресивної війни. І поки війна триває, наша підтримка також має тривати. Саме тому сьогодні ми представляємо пропозицію продовжити дію тимчасового захисту ще на один рік", — сказав він.

Магнус Бруннер/Facebook

Чинний режим тимчасового захисту має завершитись у березні 2027 року. Оскільки часу до цього залишилося не так багато, Європа хоче забезпечити безперервний і стабільний механізм дій. Тому пропонується продовжити тимчасовий захист до 4 березня 2028 року. Це дозволить і надалі захищати сім’ї, які вже облаштували своє життя в Європі та інтегрувалися в товариства країн, що їх прийняли. Наприклад, вони вже знайшли роботу, роблять внесок в економіку ЄС, навчають мову, навчаються в школах, відкривають власний бізнес і таке інше.

Тимчасовий захист у ЄС – що це. Інфографіка: "Телеграф!"/ШІ

Пропозиція враховує мінливі потреби України у сфері оборони та відновлення. Це питання було детально обговорено з українськими партнерами.

"Щоб механізм тимчасового захисту залишався дієвим і водночас відповідав законним потребам України, ми пропонуємо цільове коригування. Зокрема, наша пропозиція передбачає, що тимчасовий захист не надаватиметься новоприбулим особам, які відповідно до українського законодавства не мають права залишати Україну через свої військові обов’язки. Саме про це нас попросила Україна, і саме це ми пропонуємо. Це також відображає результати обговорень із державами-членами, особливо з тими, які прийняли найбільшу кількість українських біженців", — зазначив Бруннер.

Для тих, хто зараз під захистом, нічого не зміниться.

Зазначимо, що ця пропозиція надійшла від Європейської Комісії. Тепер його має затвердити Рада ЄС. Тому остаточне рішення ще не прийняте.

ЄС пропонує більше не надавати деяким українським чоловікам захист. Інфографіка: "Телеграф"/ШІ

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