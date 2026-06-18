Крым уверенно отрезают от материка. Какие мосты атаковали на этот раз (фото)

Движение на некоторых участках остановлено

В ночь на 18 июня взрывы раздавались не только в России, но и в оккупированном Крыму. Дроны атаковали ряд важных мостов.

Как сообщают мониторы, на некоторых участках было слышно более 20 взрывов. Заметим, что Украина не подтверждала атаку дронами.

"Атакован железнодорожный мост через Северо-Крымский канал возле села Раздольное Советского района, возник пожар, было слышно около 20 взрывов", — говорится в сообщении.

Кроме того, известно, что были атакованы важные объекты логистики:

железнодорожный мост через Северо-Крымский канал у села Раздольное Советского района;

Мост через Северо-Крымский канал

автомобильный "горбатый" мост через Северо-Крымский канал у села Раздольное Советского района;

Северо-Крымский мост на карте

Северо-Крымский мост на карте

участок железной дороги (возможно мост) возле станции Владиславовка Кировского района;

Станция Владиславовка на карте

Станция Владиславовка на карте

автомобильные мосты через пролив Промоина на Арабатской стрелке в Херсонской области.

Какие мосты были атакованы в Крыму

Последствия и разрушения уточняются. Также известно, что пострадал и важный мост на железнодорожной ветке Керчь – Джанкой. Здесь движение грузовых и пассажирских поездов полностью парализовано. В результате из России через Керченский мост поезда смогут курсировать до узловой станции Владиславовка или Феодосии.

Известно, что возник пожар на участке железной дороги возле моста возле станции Владиславовка Кировского района Крыма. Эта станция – ключевой узел железной дороги в Восточном Крыму.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что министр обороны Михаил Федоров недавно анонсировал большие планы на Крым. Он отметил, что полуостров скоро станет островом.