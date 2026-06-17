Над Украиной заметили самолет из Москвы: над какими областями "пролетел" (фото)
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С начала полномасштабной войны небо над Украиной официально закрыто
В небе над Украиной в очередной раз зафиксировали загадочный пассажирский самолет. Что примечательно, он якобы следовал с территории России.
Самолет был зафиксирован AirNav Rada, популярным онлайн-сервисом, позволяющим отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолет над Украиной появился 2 июня.
Речь идет об об Airbus A321-211, который принадлежит российской компании "Аэрофлот". Судя по указанной информации, он следовал из Москвы в Стамбул.
Отметим, что согласно истории полётов этого борта чаще всего встречаются такие международные направления:
- Москва — Стамбул
- Москва — Анталья
- Москва — другие направления Турции (часто чартерно/регулярно)
В 15:26 онлайн-сервис зафиксировал самолет над Сумской областью.
Далее в 15:51 самолет фиксируется над Полтавской областью.
Далее он заметен над Николаевской областью.
Затем по карте видно, как он пролетает над море возле Одесской области.
Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты
С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.
Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Украиной заметили сразу три пассажирских самолета. Куда они направлялись.