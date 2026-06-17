Над Украиной заметили самолет из Москвы: над какими областями "пролетел" (фото)

С начала полномасштабной войны небо над Украиной официально закрыто

В небе над Украиной в очередной раз зафиксировали загадочный пассажирский самолет. Что примечательно, он якобы следовал с территории России.

Самолет был зафиксирован AirNav Rada, популярным онлайн-сервисом, позволяющим отслеживать движение самолетов по всему миру в реальном времени на интерактивной карте. Согласно его данным, самолет над Украиной появился 2 июня.

Речь идет об об Airbus A321-211, который принадлежит российской компании "Аэрофлот". Судя по указанной информации, он следовал из Москвы в Стамбул.

Отметим, что согласно истории полётов этого борта чаще всего встречаются такие международные направления:

Москва — Стамбул

Москва — Анталья

Москва — другие направления Турции (часто чартерно/регулярно)

Скриншот с сайта AirNav Rada / "Телеграф"

Самолет "Аэрофлота" / 151DC8

В 15:26 онлайн-сервис зафиксировал самолет над Сумской областью.

Полет Airbus A321-211. Скриншот: AirNav Rada / "Телеграф"

Далее в 15:51 самолет фиксируется над Полтавской областью.

Полет Airbus A321-211. Скриншот: AirNav Rada / "Телеграф"

Далее он заметен над Николаевской областью.

Полет Airbus A321-211. Скриншот: AirNav Rada / "Телеграф"

Затем по карте видно, как он пролетает над море возле Одесской области.

Полет Airbus A321-211. Скриншот: AirNav Rada / "Телеграф"

Почему над Украиной фиксируют гражданские самолеты

С начала полномасштабного вторжения России в феврале 2022 года воздушное пространство Украины остается закрытым для гражданской авиации. Однако системы наблюдения за воздушным движением периодически фиксируют пассажирские самолеты над территорией разных регионов нашей страны. Это разъясняется сбоем в системе наблюдения.

Среди причин такого явления может быть передача ошибочных координат расположения воздушного судна, технические неполадки в работе наземных станций приемки сигналов, перебои в работе системы GPS. Также сбои могут быть связаны с интенсивным применением в ходе войны средств радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что над Украиной заметили сразу три пассажирских самолета. Куда они направлялись.