Сверхзвуковой "Фехтовальщик". Что известно о Су-24, который разбился на Хмельнитчине (фото)

Вооружение включает стрелково-пушечное оружие, бомбардировочные средства поражений, неуправляемые авиационные ракеты, управляемые классы "воздух-поверхность", "воздух-РЛС" и "воздух-воздух"

Бомбардировщик Су-24М разбился во время выполнения задания в Хмельницкой области вечером 16 июня, погибли летчик и штурман — Богдан Загорулько и Богдан Бабенко.

Как сообщили в Воздушных Силах, авиакатастрофа произошла с фронтовым бомбардировщиком Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франка Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины. Причины и обстоятельства крушения устанавливаются. "Телеграф" рассказывает об этом самолете.

СУ-24М (по классификации НАТО: Fencer — "Фехтовальщик") — сверхзвуковой фронтовой бомбардировщик, модернизированный вариант СУ-24, предназначенный для нанесения высокоточных прицельных ракетно-бомбовых ударов по наземным и надводным целям при любых погодных условиях и в любое время суток. Экипаж состоит из двух людей. Максимальная взлетная масса – 39 700 кг.

Бомбардировщик Су-24М Украины с двумя подвешенными ракетами Storm Shadow (SCALP-EG) на одном из аэродромов. Фото: Воздушные Силы Украины

Система наведения

Оснащен прицельно-навигационной системой ПНС-24М "Тигр" с лазерно-телевизионной станцией "Кайра-24". Это позволяет применять управляемое оружие при горизонтальном полете и сложных маневрах.

Вооружение

Максимальная боевая погрузка составляет 8000 кг на 8 точках подвески. Номенклатура оружия включает встроенную пушку ГШ-6-23 (скорострельность до 10 000 выстр/мин), управляемые ракеты классов "воздух-поверхность" (Х-23, Х-25, Х-29, Х-58, Х-59), корректируемые бомбы (КАБ-500 Р-60.

Фронтовый бомбардировщик СУ-24М, характеристики. Инфографика: "Телеграф"/ИИ

Защита

Бортовой комплекс обороны "Карпаты" объединяет станцию предупреждения "Береза", теплопеленгатор "Мак", станцию активных помех "Герань" и автоматы отстрела ловушек АПП-50.

Силовая установка

Два двигателя АЛ-21Ф-3А обеспечивают максимальную скорость 1800 км/ч (1.35М) на высоте и 1400 км/ч у земли.

Дальность и заправка

Боевой радиус составляет 390-570 км; самолет оборудован системой дозаправки в воздухе и может сам работать в качестве заправщика через агрегат УПАЗ-А.

Как сообщал "Телеграф", 15 июня, в Иркутской области России упал стратегический бомбардировщик Ту-22МЗ. Именно эти самолеты враг использует для нанесения ударов по Украине ракетами Х-22/Х-32, кроме того, эти самолеты могут сбрасывать мощные авиабомбы и могут быть носителями аэробалистических ракет "Кинжал".