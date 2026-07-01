Россия бомбит АЗС в Днепре и области. Очевидец рассказал о последствиях (эксклюзивное видео)

В результате атаки повреждены предприятия и гражданская инфраструктура

В ночь на 1 июля Россия прицельно атаковала автозаправочные станции на территории Днепропетровской области. В результате погибла женщина и еще трое людей получили ранения.

"Телеграф" публикуют видео с места происшествия. На кадрах видно, что к утру одна из АЗС под Днепром все еще дымит.

По словам нашего очевидца, автозаправочные станции в области выводят из строя одну за другой. Один из местных жителей рассказал, что всего несколько дней назад спокойно проезжал по этому маршруту без каких-либо повреждений. Однако, возвращаясь спустя четыре дня, он насчитал около десяти разрушенных или серьезно поврежденных АЗС.

Как сообщают в Днепропетровской областной военной администрации, этой ночью враг более 20 раз атаковал три района беспилотниками и артиллерией. Повреждено сразу пять АЗС.

В Днепре, Петриковской и Слобожансой общинах гремели взрывы. В результате повреждены заправки и автомобили. Погибла 43-летняя женщина. В состоянии средней тяжести госпитализирована 35-летняя беременная женщина. Еще две женщины 49 и 71 лет будут проходить лечение амбулаторно.

В Синельниковском районе противник нанес удар по Украинской, Николаевской, Шахтерской, Васильковской и Петропавловской общинам. Повреждены предприятия, Дом культуры, админздание, мемориал, гимназия, магазины и заправка.

Никополь и Покровская община также оказались под ударом.

Что делать, если воздушная тревога застала на заправке

Услышав тревогу на АЗС, нужно немедленно уезжать за пределы станции, на безопасное расстояние.

О правилах поведения на АЗС во время тревоги в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал эксперт рынка нефтепродуктов Леонид Косянчук: Россия бомбит АЗС, для водителей могут ввести новые правила. Что изменится?

Еще лучшим решением будет оставить машину и уходить в укрытие. Ведь машину можно купить новую, а жизнь — нет.

Что делать водителю во время тревоги на АЗС. Инфографика создана ИИ

Также Косянчук рекомендует следить за уровнем горючего в баке авто. В условиях войны и опасности обстрелов особенно важно не доводить до критически низкого уровня горючего в условиях, когда ближайшая АЗС может быть закрыта.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Россия атаковала АЗС в Сумах и в Запорожье. Стали известны все детали обстрела.