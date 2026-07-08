Украинцам хотят бесплатно раздавать "прострочку" из магазинов. С этим будут проблемы

Инициатива касается только безопасной продукции, которая пройдет проверку

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В Украине предлагают разрешить передавать часть продуктов после окончания минимального срока годности на благотворительность. В то же время эксперты подчеркивают, что нынешнее законодательство этого не позволяет, а проверка безопасности такой продукции требует времени.

Соответствующую возможность предусматривает законопроект №15058. Речь идет о развитии системы так называемого фудбенкинга — благотворительного перераспределения пищевых продуктов. Эта практика предполагает, что еда, которая остается без реализации, но остается безопасной для употребления, не утилизируется, а передается благотворительным организациям для формирования продуктовых наборов или приготовления горячих обедов. Перед передачей продукции операторы рынка должны будут оценить ее состояние по ряду критериев.

Еще в марте проект предоставили для ознакомления, однако, как пояснили "Телеграфу" в самом Комитете Верховной Рады Украины по аграрной и земельной политике — они пока даже не рассматривали этот законопроект.

Заместитель руководителя ОО Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз ТЕСТ – ОО "Споживча довира" Валентин Безрукий пояснил, что проверку безопасности просроченных продуктов может делать с точки зрения государства только Госпродпотребслужба, если речь идет о негосударственных организациях — лабораториях. По его мнению, речь пойдет не о качестве, а исключительно о безопасности.

Безопасность, прежде всего, это микробиология. А микробиология делается не менее трех дней, лучше пять, в зависимости от того, какие именно анализы делают. И тогда лаборатория может сделать вывод о безопасности продуктов, которые куда-то передают. Валентин Безрукий, заместитель руководителя ОО Научно-исследовательский центр независимых потребительских экспертиз ТЕСТ – ОО "Споживча довира"

По государственным стандартам и законам просроченные продукты не должны быть реализованы, их должны полностью утилизировать. Потенциально, товары с истекающим сроком могут быть переданы, в частности речь идет о сухих продуктах, например каши, крупах.

"Можно сделать анализы, если все хорошо, — [продукты] можно реализовать и кому-то передавать. Если же это касается мясных или молочных продуктов, то у них срок [реализации] и так невелик. И я не уверен, что это технически вообще может быть", — говорит эксперт.

Речь идет даже не о неделях условной годности. Уже на следующий день после окончания срока годности, товар не может быть продан даже если он безопасен. Потенциально он может быть неплохой, но чтобы его продавать нужно изменить законодательство.

Безрукий говорит, что продукты могут всплывать потом где-нибудь на рынке, или даже застрять на складах. Однако при проблемах с документами и сроками годности давать их людям нельзя — это выявит первая проверка, и виновные должны будут нести ответственность.

Подчеркивает это и эксперт в сфере пищевых продуктов, к.ю.н, Яна Добидовская. По ее словам, исключений для благотворительных продуктов нет.

Нет распределения пищевых продуктов на благотворительные или нет. Они должны удовлетворять требованиям пищевого законодательства. Без исключений. Я не знаю перемен, которые это позволяют. Их не было. Безопасность должна соблюдаться Яна Добидовская, эксперт в сфере пищевых продуктов

Исполнительный директор Союза потребителей Украины Максим Несмиянов в то же время отметил, что в Украине уже действует рынок просроченной продукции, по меньшей мере, с 2014 года. Ее просто продают со скидкой в 50 и более процентов. В частности, это и продукты, которые не могут передать на благотворительность.

"Если пойдете на рынки Киева, то найдете такие точки, где продают и молочные продукты, и немолочные, и колбасы — все, что запрещено передавать на благотворительность. То есть здесь продается уже просроченное. Почему они там в Раде так решили, я понятия не имею. Сейчас практика другая: всё это продаётся, и бедные люди всё это покупают, к сожалению", — объяснил он.

Несмиянов также подчеркнул, что в настоящее время плановые проверки бизнеса под запретом, рынок наводнил фальсификат. На этом фоне "фудбанки" по французской или американской модели — "это пиар, которым непонятно, кто будет заниматься".

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