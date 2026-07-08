Українцям хочуть безкоштовно роздавати "прострочку" з магазинів. З цим будуть проблеми

Ініціатива стосується лише безпечної продукції, яка пройде перевірку

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В Україні пропонують дозволити передавати частину продуктів після завершення мінімального строку придатності на благодійність. Водночас експерти наголошують, що нинішнє законодавство цього не дозволяє, а перевірка безпечності такої продукції потребує часу.

Відповідну можливість передбачає законопроєкт №15058. Йдеться про розвиток системи так званого фудбенкінгу — благодійного перерозподілу харчових продуктів. Ця практика передбачає, що їжа, яка залишається без реалізації, але залишається безпечною для споживання, не утилізується, а передається благодійним організаціям для формування продуктових наборів або приготування гарячих обідів. Перед передачею продукції оператори ринку повинні будуть оцінити її стан за низкою критеріїв.

Ще в березні проєкт надали для ознайомлення, проте, як пояснили "Телеграфу" у самому Комітеті Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики — вони поки навіть не розглядали цей законопроєкт.

Заступник керівника ГО Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз ТЕСТ – ГО "Споживча довіра" Валентин Безрукий пояснив, що перевірку безпечність протермінованих продуктів може робити з погляду держави тільки Держспоживстандарт, якщо йдеться про недержавні організації — лабораторії. На його думку, йтиметься не про якість, а виключно про безпечність.

Безпечність, в першу чергу, це мікробіологія. А мікробіологія робиться не менше, аніж три дні, краще п'ять, залежно від того, які саме аналізи роблять. І тоді лабораторія може зробити висновок щодо безпечності продуктів, які кудись передають. Валентин Безрукий, заступник керівника ГО Науково-дослідний центр незалежних споживчих експертиз ТЕСТ – ГО "Споживча довіра"

Наразі за державними стандартами та законами протерміновані продукти не мають бути реалізовані, їх мають повністю утилізувати. Потенційно, товари зі строком, що спливає, можуть бути передані, зокрема йдеться про сухі продукти, наприклад каші, крупи.

"Можна зробити аналізи, якщо все добре, — [продукти] можна реалізувати і комусь передавати. Якщо ж це стосується м'ясних або молочних продуктів, то у них строк [реалізації] і так невеликий. І я не впевнений, що це технічно взагалі може бути", — каже експерт.

Йдеться навіть не про тижні умовної придатності. Наступного дня за останнім днем терміну придатності товар не може бути проданий, навіть якщо він безпечний. Потенційно — він може бути непоганий, але щоб його продавати — потрібно змінити законодавство.

Безрукий каже, що продукти можуть спливати потім десь на ринку, або навіть застрягати на складах. Проте при проблемах з документами та строками придатності давати їх людям не можна — це виявить перша ж перевірка і винні нестимуть відповідальність.

Наголошує на цьому і експертка у сфері харчових продуктів, к.ю.н, Яна Добідовська. За її словами, виключень для благодійних продуктів немає.

Нема розподілу харчових продуктів — на благодійні чи ні. Вони мають відповідати вимогам харчового законодавства. Без виключень. Я не знаю змін, які це дозволяють. Їх не було. Безпечність має бути дотримана Яна Добідовська, експертка у сфері харчових продуктів

Виконавчий директор Союзу споживачів України Максим Несміянов водночас зауважив — в Україні вже діє ринок протермінованої продукції, щонайменше з 2014 року. Її просто продають зі знижкою у 50 та більше відсотків. Зокрема, це і ті продукти, які не можуть передати на благодійність.

"Якщо поїдете на базари Києва, ви знайдете ці точки, де продають і молочку, і не-молочку, і ковбаси, — все, що заборонено віддавати на благодійність. Тобто тут продається вже протерміноване. Тому, що вони там собі в Раді придумали, я поняття не маю. Наразі практика інша: все це продається, і бідні люди це все купують, на жаль", — пояснив він.

Несміянов також наголосив, що наразі планові перевірки бізнесу під забороною, ринок наводнив фальсифікат. На цьому тлі "фудбанки" за французською чи американською моделлю — "це піар, яким незрозуміло, хто буде займатися".

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