"Гаага ждет виновников": Украина и Совет Европы подписали соглашение о создании Спецтрибунала для России

Среди других российских военных преступников, безусловно, будет наказан российский правитель Владимир Путин.

Президент Украины Владимир Зеленский и генеральный секретарь Совета Европы Ален Берсе 25 июня в Гааге подписали соглашение о создании Специального трибунала против России. Спецтрибунал начнет расследование военных преступлений и позволит привлечь к ответственности российских военных преступников.

Об этом сообщил непосредственно Зеленский. Президент отметил, что каждый российский военный преступник должен понимать – справедливость будет восстановлена, уйти от правосудия не удастся.

"Сегодняшнее соглашение и этот трибунал дают нам реальную возможность привлечь к ответственности за преступление агрессии. Другие институции, даже международные, не имеют для этого необходимых инструментов, и мы должны четко показать, что агрессия ведет к наказанию. Гаага ждет виновников", — отметил он.

Зеленский добавил, что среди других российских военных преступников, безусловно, будет наказан российский правитель Владимир Путин. Хотя сам Путин, а также его приспешники, глава МИД Сергей Лавров и премьер Михаил Мишустин имеют так называемый "дипломатический иммунитет", для Спецтрибунала это ничего не означает: кремлевский режим не будет освобожден от уголовной ответственности, а наказание не будет смягчено.

"Ответственность должна быть. Спасибо за то, что Совет Европы взял на себя лидерство в этом процессе. Справедливость обязательно будет возобновлена", – резюмировал президент.

Ранее "Телеграф" сообщал, что суд над президентом России Владимиром Путиным может стать беспрецедентным случаем в истории, ведь, в отличие от предыдущих примеров, Украина не планирует откладывать его до завершения войны. В то же время, рассмотрение дела может происходить заочно — без физического присутствия обвиняемых в зале суда.

Хотя есть вариант, что Украина никогда не увидит Владимира Путина на скамье подсудимых во время проведения специального трибунала. И не потому, что ему удастся вывернуться, или у кого-то не будет смелости его судить. Есть возможность того, что 72-летний Путин до этого времени просто не доживет.