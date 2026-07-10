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Росія почала бити по АЗС на Київщині. Чи спровокує це масштабну паливну кризу

Автор
Олена Руденко
Дата публікації
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Автор
Ворог намагається позбавити українців пального Новина оновлена 10 липня 2026, 13:34
Ворог намагається позбавити українців пального. Фото Колаж "Телеграф"

Росіяни розшируюють географію ударів по заправках

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Росія почала атакувати безпілотниками заправки у Київській області. Після повідомлення про рух дрона над місцем вибуху зранку у п'ятницю, 10 липня, здіймається стовп чорного диму.

Відповідні відео публікують у мережі. Провідний аналітик паливного ринку України Сергій Сапєгін в ексклюзивному коментарі "Телеграфу" дав прогноз, чи буде паливна криза через удари Росії по АЗС.

Чому Росія почала атакувати АЗС

Експерт переконаний, що створення в Україні паливної кризи — це нездійсненна мрія ворога. Водночас ударами по заправках росіяни намагаються влаштувати локальні збої в логістичних ланцюжках та паніку серед населення.

АЗС у Сумах, атакована РФ
АЗС у Сумах, атакована РФ. Фото: ДСНС

"Завдання — створити відчуття, що пальне стає недоступним: черги, страх, створення запасів, недовіра до здатності країни подолати наслідки ударів", — зазначив він.

Сапєгін додає, що раніше РФ не била по АЗС, бо її цілі були масштабніші — великі об'єкти енергетики, нафтобази, склади тощо. Однак зараз, коли війна все більше переходить у формат виснаження, ворог шукає слабкі місця в повсякденній стійкості України.

Чи зможе ворог ударами по заправках влаштувати в Україні паливну кризу

Проте, за його словами, повністю зламати український паливний ринок такими ударами Росія не зможе. Зараз він більш конкурентний та значно гнучкіший, ніж був у 2022 році.

"Але завдати болючих локальних криз — може. Найбільший ризик не в загальному дефіциті пального, а в тимчасовій втраті доступу до нього там, де воно критично потрібне: у прифронтових районах, для медиків, комунальників, евакуації та генераторів тощо", — пояснив фахівець.

Як повідомляв "Телеграф", цього літа Росія активно б'є по АЗС у прифронтових регіонах (Харків, Суми тощо) За місяць знищено близько 200 з приблизно 5 тисяч українських заправок.

Теги:
#Бензин #Київська область #АЗС #Атака #Сергій Сапєгін