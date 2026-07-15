Дизайн новой банкноты с Василием Стусом изменят: почему разгорелся скандал

НБУ отказался от спорного оформления

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Национальный банк Украины изменит дизайн на новой купюре 2000 гривен с изображением поэта и диссидента Василия Стуса. Решение было принято после дискуссий среди общественности вокруг использованного шрифта, якобы имеющего российское происхождение.

Ранее в сети звучали тезисы, что Нацбанк использовал для оформления "пиратский" шрифт Bickham Script. Речь идет о кирилизованной версии шрифта, созданной российской дизайнером Александрой Гофман.

Как сообщают на официальном сайте НБУ, были проанализированы аргументы по стилистическому подобию созданной художниками Нацбанка надписи номинала банкноты к одной из неофициальных кириллических адаптаций шрифта, имеющего российское происхождение.

"Если раньше этот вопрос мог рассматриваться как чисто профессиональная дискуссия, в частности по техническим аспектам выполнения надписи (шрифтовый пакет НБУ не использовался), то сегодня это дело принципа: для Национального банка Украины неприемлема даже чествующая Василия Стуса ассоциация элементов дизайна банкноты с работой гражданки страны-агрессора", — говорится в сообщении НБУ.

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

2000 гривен. Фото: Андрей Пышный / Facebook

В связи с этим было принято решение сменить стилистику надписи на новой банкноте. Графическое изображение букв надписи будет создано в полном соответствии с видом букв в официальной кириллической версии шрифта Bickham Script, без авторских вариаций.

Детали скандала

После представления Национальным банком Украины новой купюры номиналом 2000 гривен, которая войдет в оборот 4 сентября 2026 года, в сети разгорелись обсуждения. В частности, задели шрифт на купюре.

Графический дизайнер, автор настенных росписей, шрифтовый разработчик Богдан Гдаль на своей странице в социальной сети Х (бывший Twitter) сказал о пиратском шрифте Bickham Script.

Он напомнил, что еще в 2019 году вместе с дизайнером Андреем Шевченко обращал внимание НБУ на использование, по их мнению, нелицензионных шрифтов в оформлении гривневых банкнот. Тогда регулятор заявлял о намерении проводить открытые конкурсы и избегать подобных ситуаций в дальнейшем.

"Помните, в 2019 году я с Андреем Шевченко поднимали вопрос, что на гривневых банкнотах использованы пиратские шрифты, в частности шрифт Bickham Script с пиратской кирилизацией от россиянки Александры Гофман? И позже Нацбанк обещал провести конкурс на дизайн, не допуская подобных случаев? Сегодня НБУ представили купюру в 2000₴ со Стусом. И там снова этот пиратский Bickham Script", — написал он.

Пост Богдана Гдаля в Х

В 2019 году Гдаль высказывался после презентации купюры номиналом в 1000 гривен.

"Больше внимания из других шрифтов, которых шрифтовый дизайнер Андрей Шевченко на купюре насчитал аж 11, привлекла надпись "Одна тысяча гривен" на обороте. При поиске оригинального шрифта, которым она сделана, обнаружилось несоответствие форм некоторых из букв с официальными. Особенно это проявлено в слове "гривен" и наиболее ярко в букве -в-. Дело в том, что этот шрифт – Bickham Script, созданный дизайнером Ричардом Липтоном в 1997 году и затем лицензированный компанией Adobe, до 2016 года вообще не имел официальной кириллической версии. Итак, если им кто-то пользовался, то это были только пиратские видоизменения, которые автоматически считаются украденными, потому что лицензия шрифта прямо запрещает любую модификацию форм букв и их переиздание. При визуальном анализе и попытке найти "хвосты" такого несоответствия в сети была найдена серия шрифтов под названием Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, подписанные именем некой россиянки Александры Гофман. Как оказалось, в шрифтовых кругах она достаточно известна как автор краденых версий шрифтов, которые подписывала своим именем и дальше распространяла бесплатно без разрешения авторов. Серию краденого Bickham Script она совершила в 2005 году", — говорил дизайнер.

Пост Богдана Гдаля в Х

Экс-глава правления НАК Нафтогаз Андрей Коболев на своей странице в Facebook также прокомментировал ситуацию. По его мнению, способность признавать ошибки является признаком зрелости и профессионализма.

"Есть признак зрелости и компетентности, которую невозможно подделать/сымитировать – это умение признавать свою ошибку. Даже когда речь идет скорее о восприятии, а не фактаже и есть легкий путь защиты начальной позиции, но общественный консенсус важнее победы в дискурсе. Жидкое явление как для нашей политической культуры", — написал он.

Пост Андрея Пышного в Facebook

Глава Национального банка Украины Андрей Пышный высказался по данному вопросу и отметил, что обсуждения было принято решение изменить надпись номинала на банкноте.

"Когда мы представили банкноту с Василием Стусом, я сказал: он – моральный абсолют. Слова имеют последствия. В профессиональном сообществе возникла дискуссия по поводу каллиграфии номинала – его стилистику связывают с адаптацией шрифта, сделанной когда-то российской дизайнером. Можно было бы спорить о глифах и лицензиях. Юридически мы в порядке. Но я задал себе другой вопрос: может ли на банкноте с человеком, которого убила Россия, быть хотя бы тень ассоциации с РФ? Ответ очевиден. Поэтому есть единственно правильное решение. Надпись номинала будет изменена. И спасибо внимательным профессионалам, которые не безразличны к тому, как выглядит наша гривна. Так и должна работать ответственность – взаимно", — говорится в сообщении Пышного в Facebook.

Пост Андрея Пышного в Facebook

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, какие еще выдающиеся украинцы могли бы появиться на национальной валюте вместо или вместе со Стусом.