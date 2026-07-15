Дизайн нової банкноти з Василем Стусом змінять: чому спалахнув скандал

НБУ відмовився від спірного оформлення

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Національний банк України змінить дизайн на новій купюрі 2000 гривень із зображенням поета та дисидента Василя Стуса. Рішення було прийнято після дискусій серед громадськості навколо використаного шрифту, який нібито має російське походження.

Раніше у мережі звучали тези, що Нацбанк використав для оформлення "піратський" шрифт Bickham Script. Йдеться про кирилізовану версію шрифту, створену російською дизайнеркою Олександрою Гофман.

Як повідомляють на офіційному сайті НБУ, було проаналізовано аргументи щодо стилістичної подоби створеного художниками Нацбанку напису номіналу банкноти до однієї з неофіційних кириличних адаптацій шрифту, що має російське походження.

"Якщо раніше це питання могло розглядатися як суто фахова дискусія, зокрема щодо технічних аспектів виконання напису (шрифтовий пакет НБУ не використовувався), то сьогодні це справа принципу: для Національного банку України неприйнятна навіть асоціація елементів дизайну банкноти, що вшановує Василя Стуса, з роботою громадянки країни-агресора", — йдеться у співпраці.

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

2000 гривень. Фото: Андрій Пишний/Facebook

У зв’язку з цим було ухвалено рішення змінити стилістику напису на новій банкноті. Графічне зображення букв напису буде створено у повній відповідності до виду букв в офіційній кириличній версії шрифту Bickham Script, без авторських варіацій.

Деталі скандалу

Після подання Національним банком України нової купюри номіналом 2000 гривень, яка увійде в обіг 4 вересня 2026 року, у мережі розгорілися обговорення. Зокрема, зачепили шрифт на купюрі.

Графічний дизайнер, автор настінних розписів, шрифтовий розробник Богдан Гдаль на своїй сторінці у соціальній мережі Х (колишній Twitter) сказав про піратський шрифт Bickham Script.

Він нагадав, що ще у 2019 році разом із дизайнером Андрієм Шевченком звертав увагу НБУ на використання, на їхню думку, неліцензійних шрифтів в оформленні гривневих банкнот. Тоді регулятор заявляв про намір проводити відкриті конкурси та уникати подібних ситуацій надалі.

"Памʼятаєте, у 2019 році я з Андрієм Шевченком піднімали питання, що на гривневих банкнотах використано піратські шрифти, зокрема шрифт Bickham Script з піратською кирилізацією від росіянки Олександри Гофман? І пізніше Нацбанк обіцяв провести конкурс на дизайн, не допускаючи таких випадків? Сьогодні НБУ презентували купюру в 2000₴ зі Стусом. І там знову цей піратський Bickham Script", — написав він.

Пост Богдана Гдаля у Х

2019 року Гдаль висловлювався після презентації купюри номіналом у 1000 гривень.

"Найбільше уваги з поміж інших шрифтів, яких шрифтовий дизайнер Андрій Шевченко на купюрі нарахував аж 11, привернув напис "Одна тисяча гривень" на звороті. При пошуку оригінального шрифту, яким він зроблений, виявилася невідповідність форм деяких з його літер з офіційними. Особливо це проявлено у слові "гривень" і найбільш яскраво в літері -в-. Справа в тому, що цей шрифт — Bickham Script, створений дизайнером Річардом Ліптоном в 1997 році і потім ліцензований компанією Adobe, до 2016 року взагалі не мав офіційної кириличної версії. Отже, якщо ним хтось користувався, то це були тільки піратські видозміни, які автоматично вважаються краденими, бо ліцензія шрифту прямо забороняє будь-яку модифікацію форм літер і їх перевидання. При візуальному аналізі і спробі знайти "хвости" такої невідповідності в мережі була знайдена серія шрифтів з назвою Bickham Script One, Bickham Script Two, Bickham Script Three, підписані іменем якоїсь росіянки Олександри Гофман. Як виявилося, в шрифтових колах вона досить відома як авторка крадених версій шрифтів, які підписувала своїм іменем і далі поширювала безкоштовно без дозволу авторів. Серію краденого Bickham Script вона зробила в 2005 році", — казав дизайнер.

Пост Богдана Гдаля у Х

Ексглава правління НАК Нафтогаз Андрій Коболєв на своїй сторінці у Facebook також прокоментував ситуацію. На його думку, здатність визнавати помилки є ознакою зрілості та професіоналізму.

"Є ознака зрілості та компетентності, яку неможливо підробити/зімітувати — це вміння визнавати власну помилку. Навіть коли мова йде радше про сприйняття, а не фактаж і є легкий шлях захисту початкової позиції, але суспільний консенсус важливіший за перемогу в дискурсі. Рідке явище як для нашої політичної культури", — написав він.

Пост Андрія Пишного у Facebook

Голова Національного банку України Андрій Пишний висловився з цього питання та зазначив, що обговорення було ухвалено рішення змінити напис номіналу на банкноті.

"Коли ми презентували банкноту з Василем Стусом, я сказав: він – моральний абсолют. Слова мають наслідки. У фаховій спільноті виникла дискусія щодо каліграфії номіналу – її стилістику пов’язують з адаптацією шрифту, зробленою колись російською дизайнеркою. Можна було б сперечатися про гліфи й ліцензії. Юридично ми в порядку. Але я поставив собі інше питання: чи може на банкноті з людиною, яку вбила росія, бути бодай тінь асоціації з рф? Відповідь очевидна. Тому маємо єдино правильне рішення. Напис номіналу буде змінено. І дякую уважним професіоналам, які не байдужі до того, як виглядає наша гривня. Так і має працювати відповідальність – взаємно", — йдеться у повідомленні Пишного у Facebook.

Пост Андрія Пишного у Facebook

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, які ще визначні українці могли б з’явитися на національній валюті замість або разом зі Стусом.