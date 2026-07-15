Терминалы в Украине начнут фотографировать клиентов: озвучены вероятные сроки

Нововведения пока не утверждены

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

В финансовых кругах обсуждается вопрос фотографирования пользователей во время обслуживания в платежных терминалах. Однако пока тема сохраняется только на уровне разговоров.

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Украинцев начнут фотографировать с наличными перед платежными терминалами. Зачем и кто за это заплатит".

В настоящее время, как стало известно нашему изданию, нет ни соответствующего постановления, ни его проекта. Ожидается, что предварительный вариант документа может появиться осенью 2026 года.

Легенда такова: фотографировать будут только терминалы EasyPay и City24, принадлежащие небанковским финучреждениям

В случае принятия новых правил операторам платежных терминалов будет необходимо время для технической подготовки, включая установку камер. Этот процесс может занять не менее трех месяцев.

Таким образом, ориентировочное время введения фотографирования — это начало второго квартала 2027-го.

Добавим, что источники "Телеграфа" говорят, что фотографирование людей — это идея исключительно Нацбанка. Собственно, как его именно предложением было ввести лимиты на платежи населения в 2025 году (50—100 тыс. грн в месяц), которые банки под давлением НБУ и его сумасшедших штрафов были вынуждены признать своими и подписаться под ними на базе профильной Ассоциации. Лимиты не утверждены ни одним постановлением регулятора.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, в Украине будут новые правила для пополнения карт через терминалы. Просто "закинуть" деньги уже не выйдет.