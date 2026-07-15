Термінали в Україні почнуть фотографувати клієнтів: озвучено ймовірні терміни

Нововведення поки не затверджено

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У фінансових колах обговорюється питання фотографування користувачів під час обслуговування у платіжних терміналах. Однак поки що тема зберігається лише на рівні розмов.

Про це йдеться у матеріалі "Телеграфа": "Українців почнуть фотографувати з готівкою перед платіжними терміналами. Навіщо і хто за це заплатить".

Нині, як стало відомо нашому виданню, немає ні відповідної ухвали, ні її проекту. Очікується, що попередній варіант документа може з’явитися восени 2026 року.

Легенда така: фотографуватимуть лише термінали EasyPay та City24, що належать небанківським фінустановам

У разі прийняття нових правил операторам платіжних терміналів буде потрібен час для технічної підготовки, включаючи встановлення камер. Цей процес може тривати не менше трьох місяців.

Таким чином, орієнтовний час запровадження фотографування – це початок другого кварталу 2027-го.

Додамо, що джерела "Телеграфа" кажуть, що фотографування людей це ідея виключно Нацбанку. Власне, як його саме пропозицією було запровадити ліміти на платежі населення у 2025 році (50—100 тис. грн на місяць), які банки під тиском НБУ та його божевільних штрафів змушені були визнати своїми та підписатися під ними на базі профільної Асоціації. Ліміти не затверджені жодною ухвалою регулятора.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що в Україні будуть нові правила для поповнення карток через термінали. Просто "закинути" гроші вже не вийде.