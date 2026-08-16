"Верните Федорова": тысячи человек вышли на акцию протеста в Киеве (репортаж Яна Доброносова)

Люди выразили четкие требования к власти

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В воскресенье, 16 августа, в Киеве состоялось шествие против отставки Михаила Федорова с должности министра обороны Украины. На акцию пришли сотни, если не тысячи людей.

Корреспондент "Телеграфа" Ян Доброносов побывал на месте событий. На фото он показал атмосферу мероприятия и какие требования власти писали люди на картонках.

Шествие началось на Подоле и направлялось к Арке свободы украинского народа. Визуально количество участников достигало нескольких сотен человек.

Участники акции прошли по центру Киева. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Участники акции прошли по центру Киева. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

На картонках люди потребовали от власти начать диалог с обществом. Многие не сдерживались в выражениях.

Люди писали обращение к власти на картонках. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди писали обращение к власти на картонках. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Люди писали обращение к власти на картонках. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митингующие провели минуту молчания в знак уважения к людям, которые отдали свои жизни за Украину. В частности, люди на коленях вспомнили тех, кто погиб во время Революции Достоинства.

Участники акции почтили павших за Украину. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Участники акции почтили павших за Украину. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Участники акции почтили павших за Украину. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова, 16 августа. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова, 16 августа. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

Митинг в Киеве против отставки Михаила Федорова, 16 августа. Фото Ян Доброносов/"Телеграф"

В ходе митинга против отставки Федорова представителю Офиса президента передали петицию. Среди главных требований – продолжение реформ в оборонном секторе, начатых Министерством обороны при руководстве Федорова, и налаживание диалога между властью и гражданами.

Почему украинцы вышли на протесты за Федорова?

Как рассказал "Телеграфу" директор Института социологии НАН Украины Евгений Головаха, все потому, что Михаила Федорова часть общества воспринимала как "мессию" или "волшебника". Такое восприятие эмоционально, и в большинстве своем его поддержала молодежь, потому что он олицетворял интересы именно этого поколения.

"Как молодые люди его видят? Что Федоров принес инновации в военные действия, ориентируется не на человеческий ресурс, который должен сидеть в окопе, а на технику, искусственный интеллект, ракеты. Следовательно, меньше риска для живых, а именно для этой молодежи. И если его убрали, выходит так, что не оправдали надежд поколения. И теперь у этого поколения есть определенная травма: того, кто олицетворяет ее интересы, убрали. И в этом смысле это не на пользу Украине", — объяснил Головаха.

Евгений Головаха.Фото Википедия

Он добавил, что с другой стороны Федорова воспринимали как новое лицо и в определенном смысле "волшебника" или "мессию". Эксперт отмечает, что в первом полугодии настроения украинцев стали более оптимистичными.

"Люди почувствовали, что с такими как Федоров (образно говоря), то есть представителями нового поколения, мы можем остановить эту войну. А тут бах, и все…", — объяснил Головаха.

Михаил Федоров

Ранее дипломат и политик Роман Бессмертный в интервью "Телеграфу" отмечал — поддержка Федорова частично эмоциональная, потому что он был понятным и открытым.