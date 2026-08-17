Природа выгоняет окупантов с Азовского моря. Мариуполь и не только накрыла новая напасть (фото и видео)

Подобного не помнят даже старожилы

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В оккупированном Мариуполе побережье Азовского моря заполонили медузы. Из-за них на пляжах буквально тяжело добраться до моря.

Фото и видео медуз публикуют в сети. В частности, их много на мариупольском пляже Песчанка и в курортном поселке Седово (Кальмиусский район Донецкой области).

Медузы в Мариуполе. Фото: Telegram

Большими медузами усеяно побережье. Фото: Telegram

Море выбросило на песок множество медуз. Фото: Telegram

Прибой выбрасывает медуз из воды, они густо покрывают песок на береговой линии. Желеподобные беспозвоночные также в большом количестве есть в воде. Украинское побережье Азовского моря выгоняет оккупантов из нашего Мариуполя и других захваченных ими приморских населенных пунктов.

В комментариях пишут, что такого сильного нашествия медуз в Мариуполе не помнят. Некоторые связывают изменения в экологии моря с тем, что оккупанты построили Крымский мост, который "поставил крест на уникальности Азовского моря".

В акватории Азовского и Черного морей чаще всего встречаются два вида медуз. Почти прозрачная плоская Аурелия имеет слабый яд, который безопасен для человека (может вызвать лишь легкое раздражение слизистой).

Второй вид – Коренерот. Это большая медуза с фиолетовым или синим окаймлением купола. Ее ожог ощутим и похож на ожог крапивой. Судя по кадрам, азовское побережье захватила именно она.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в Мариуполе на 1 мая кафиры устроили СССРовский шабаш. "Аттракцион в прошлое" появился в Приазовском государственном техническом университете.