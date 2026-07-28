Откуда взялся "лишний" миллион на выплатах за разрушенный дом в Киеве: в КГГА объяснили (документ)

Городская администрация не уверена в расчетах Святошинской РГА

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

После российского удара общая сумма компенсации жителям одного из разрушенных домов в Киеве внезапно выросла более чем на миллион гривен. В КГГА отметили, что на расчет могли повлиять несколько факторов.

Об этом говорится в ответе директора Департамента строительства и жилищного обеспечения Киевской городской государственной администрации (КГГА) Бориса Работника на информационный запрос "Телеграфа".По его словам, на восстановительные работы в доме по этому адресу в 2026 году предусмотрено более 21 миллиона гривен.

В запросе редакция пояснила, что в ответе на запрос издания (зарегистрированный 08.07.2026 под № 1584(м) за подписью Бориса Работника сказано, что для приобретения жилья жильцам поврежденного дома по улице Василия Кучера, 2-А выдано 60 жилищных сертификатов на общую сумму 118 389 331,47 грн. Однако в ответе заместителя председателя Святошинской РГА Павла Бирюка на запрос издания сказано, что общая стоимость приобретенного жилья и выданных жилищных сертификатов составляет 117 123 667,10 грн. Разница составила – 1 265 664,37 грн.

Поэтому в редакции попросили ответить на следующие вопросы:

Как возникла разница в расчетах в более чем миллион гривен?

В какую сумму обойдется демонтаж первого подъезда, реконструкция и стабилизация конструкций здания?

Бывшим жильцам разрушенных квартир будет предоставлено жилье в реконструированном здании или они останутся в "компенсированном" жилье?

Что ответили в Департаменте строительства и жилищного обеспечения КГГА?

Как указано в ответе директора, информация, предоставленная Департаментом в письме от 08.07.2026 № 1584(м) сформирована на основании имеющихся в Департаменте данных по состоянию на момент подготовки предварительного ответа и отражает общую рассчитанную стоимость сформированных и утвержденных жилищных сертификатов. А сам Департамент не владеет первичными материалами, расчетными сведениями или временными срезами данных, которые использовались Святошинской районной в Киеве государственной администрацией при подготовке ответа на запрос.

"Отклонения в показателях может быть обусловлено разницей между общей стоимостью выданных сертификатов и суммой фактически проведенных сделок (приобретенного жилья) по состоянию на конкретную дату, или иной методологией учета, применяемого районной администрацией. Учитывая это, для получения подробных разъяснений по структуре и методологии расчета суммы, администрации, предлагаем обратиться непосредственно к указанной администрации", — говорится в документе.

О стоимости восстановительных работ в разрушенном россиянами здании в Депатраменте сообщили, что согласно приказу Департамента от 03.02.2026 № 21 "О распределении средств в 2026 году на реализацию инвестиционных проектов и программ публичных инвестиций (адресный перечень объектов капитального ремонта)" на их выполнение предусмотрено ассигнования в размере 21 766 803 грн.

Ответ Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА на запрос "Телеграфа"

Ответ Департамента строительства и жилищного обеспечения КГГА на запрос "Телеграфа"

Относительно особенностей порядка обеспечения жильем жильцов разрушенных квартир в Департаменте отметили, что в соответствии с нормами Закона №2923-IX жилищный сертификат является самостоятельной и конечной формой компенсации за уничтоженный объект недвижимого имущества. В случае получения в рамках программы "Восстановление" жилищного сертификата, прекращение права собственности на уничтоженное недвижимое имущество осуществляется согласно ч. 20 ст. 8 Закона №2923-IX и ст. 349 Гражданского кодекса Украины путем внесения записи в Государственный реестр прав.

"Указанная процедура обязательна и проводится государственным регистратором или нотариусом после утверждения решения о предоставлении жилищного сертификата, но до момента приобретения нового жилья. Таким образом, после использования сертификата гражданин приобретает право собственности приобретенной за ним недвижимости, а имущественные права по возмещению утраченного жилья считаются реализованными в полном объеме", — говорится в ответе.

Борис Работник

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в ночь на 26 июля россияне атаковали Киев баллистикой, в результате чего возникли пожары.