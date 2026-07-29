Любая посылка может сгореть: что теперь нужно знать каждому клиенту "Новой почты"
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Компания рассматривает каждое обращение индивидуально
На фоне участившихся российских ударов по "Новой почте" в Украине, клиенты рискуют потерять свои посылки. В связи с этим, каждому необходимо знать, что потребуется для дальнейшей компенсации.
Об этом в "Новой почте" рассказали журналисту "Телеграф", посылка которого была уничтожена из-за атаки России. В эксклюзивном комментарии компания объяснила, какие документы или подтверждения могут потребоваться клиенту в данном случае.
Отмечается, что в случае необходимости "Новая почта" может запросить документы, которые подтверждают стоимость отправки. Или же могут потребоваться другие документы, необходимые для рассмотрения конкретного случая.
К пример, если поврежденная посылка была получена через почтомат, в большинстве случаев для рассмотрения обращения достаточно фото- или видеофиксации повреждений.
"Если повреждение обнаружено при получении отправки в отделении, работники помогут сразу оформить соответствующее обращение", — сказали "Телеграфу" в компании.
Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, кому "Новая почта" не компенсирует стоимость уничтоженной посылки.