Футболка станет гладкой за считанные минуты: понадобятся всего две вещи (видео)

Мятая футболка перед выходом из дома – ситуация, знакомая многим.

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Особенно летом, когда этот элемент гардероба становится самым популярным в повседневных образах. Но что делать, если времени на глажку нет, а выглядеть аккуратно все же хочется? Оказывается, в такой ситуации можно обойтись без утюга. Простой лайфхак, которым поделилась блогер Лена Гордиенко на TikTok-странице "lena_gordii", поможет быстро расправить складки на футболке. Для этого понадобятся только две обычные вещи – вода и бутылка с распылителем. Также нужна вешалка, на которую нужно повесить одежду.

Сначала налейте воду в бутылку с распылителем и равномерно нанесите на всю поверхность футболки. Одежда должна стать слегка влажной, но не мокрой. Особое внимание следует уделить наиболее помятым участкам.

После этого повесьте футболку на вешалку и несколько секунд энергично потрясите его в разные стороны. Во время этого ткань начнет расправляться под своим весом, а легкое увлажнение поможет складкам быстрее исчезнуть. Затем оставьте футболку на вешалке еще на короткое время, чтобы ткань окончательно высохла.

Такой способ особенно удобен в ситуациях, когда нужно быстро привести одежду в порядок перед выходом, а утюга под рукой нет. Он также может пригодиться во время путешествий, в отеле или на отдыхе, где не всегда есть возможность воспользоваться бытовой техникой.

Впрочем, следует учитывать особенности ткани. На деликатной одежде лучше сначала проверить такой способ на незаметном участке. Также не следует чрезмерно смачивать футболку – избыток воды лишь увеличит время высыхания и может оставить пятна на некоторых видах ткани.

Так что если любимая футболка помялась, а времени на полноценную глажку нет, не спешите откладывать ее в шкаф. Немного воды, бутылка с распылителем и несколько минут — и одежда снова будет выглядеть значительно опрятнее без лишних усилий.