Остались считанные дни: кому с 1 августа обязательно нужно прийти в ТЦК
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Что нужно сделать до начала августа
Юноши 2009 года рождения, которые не встанут на воинский учет онлайн до 31 июля, с 1 августа смогут сделать это только при личном обращении в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).
О возможности дистанционной постановки на воинский учет напомнили в Министерстве обороны Украины.
"До 31 июля можно встать на воинский учет онлайн через "Резерв+". Это быстрый способ выполнить обязательную процедуру дистанционно: без очередей, бумажных документов и дополнительной нагрузки на ТЦК и СП", — говорится в сообщении.
В Минобороны подчеркивают, что такой механизм позволяет пройти обязательную процедуру без личного посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также без бумажных документов и очередей.
Что изменится с 1 августа
Как сообщает Министерство обороны Украины, после 31 июля возможность дистанционной постановки на воинский учет будет прекращена.
С 1 августа пройти процедуру можно будет только двумя способами:
- при личном обращении в ТЦК и СП;
- автоматически после достижения 18-летнего возраста.
В ведомстве обращают внимание, что изменения касаются именно способа постановки на воинский учет, а не порядка прохождения военной службы.
Как встать на воинский учет через "Резерв+"
Для оформления воинского учета необходимо выполнить несколько шагов:
- установить или обновить приложение "Резерв+" до последней версии;
- авторизоваться с помощью BankID и выбрать функцию "Встать на учет";
- проверить отображаемые данные и подтвердить подачу заявления;
- дождаться автоматической обработки запроса.
После успешного завершения процедуры в приложении появится Reserve ID со статусом "Призывник".
Означает ли постановка на учет мобилизацию
В Министерстве обороны отдельно подчеркивают, что постановка на воинский учет не является призывом на военную службу.
"Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу", — подчеркнули в ведомстве.
По данным Минобороны, военно-учетный документ может понадобиться при поступлении в учебные заведения, трудоустройстве, оформлении отдельных документов, а также для получения ряда государственных услуг.
Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине предлагают изменить правила для представителей ТЦК.