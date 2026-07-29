Остались считанные дни: кому с 1 августа обязательно нужно прийти в ТЦК

Что нужно сделать до начала августа

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Юноши 2009 года рождения, которые не встанут на воинский учет онлайн до 31 июля, с 1 августа смогут сделать это только при личном обращении в территориальные центры комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП).

О возможности дистанционной постановки на воинский учет напомнили в Министерстве обороны Украины.

"До 31 июля можно встать на воинский учет онлайн через "Резерв+". Это быстрый способ выполнить обязательную процедуру дистанционно: без очередей, бумажных документов и дополнительной нагрузки на ТЦК и СП", — говорится в сообщении.

В Минобороны подчеркивают, что такой механизм позволяет пройти обязательную процедуру без личного посещения территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), а также без бумажных документов и очередей.

Что изменится с 1 августа

Как сообщает Министерство обороны Украины, после 31 июля возможность дистанционной постановки на воинский учет будет прекращена.

С 1 августа пройти процедуру можно будет только двумя способами:

при личном обращении в ТЦК и СП;

автоматически после достижения 18-летнего возраста.

В ведомстве обращают внимание, что изменения касаются именно способа постановки на воинский учет, а не порядка прохождения военной службы.

Как встать на воинский учет через "Резерв+"

Для оформления воинского учета необходимо выполнить несколько шагов:

установить или обновить приложение "Резерв+" до последней версии;

авторизоваться с помощью BankID и выбрать функцию "Встать на учет";

проверить отображаемые данные и подтвердить подачу заявления;

дождаться автоматической обработки запроса.

После успешного завершения процедуры в приложении появится Reserve ID со статусом "Призывник".

Как стать на военный учет через "Резерв+". Инфографика: ИИ/"Телеграф"

Означает ли постановка на учет мобилизацию

В Министерстве обороны отдельно подчеркивают, что постановка на воинский учет не является призывом на военную службу.

"Постановка на воинский учет не означает призыв на военную службу", — подчеркнули в ведомстве.

По данным Минобороны, военно-учетный документ может понадобиться при поступлении в учебные заведения, трудоустройстве, оформлении отдельных документов, а также для получения ряда государственных услуг.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине предлагают изменить правила для представителей ТЦК.