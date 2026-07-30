Прощай гипсокартон: какой материал продержится на стенах 30 лет после ремонта
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Новые материалы имеют свои преимущества и недостатки
В строительстве гипсокартон стал стандартом благодаря легкости, универсальности и доступности. Однако бывают случаи, когда этот материал не подходит, и тогда альтернативой ему могут стать стекломагниевые листы (СМЛ).
"Телеграф" расскажет об этом стройматериале. Следует отметить, что использование СМЛ позволяет значительно эффективнее решать задачи, связанные с внутренней и внешней отделкой зданий, а также с монтажом стен и межкомнатных перегородок.
Что известно о стекломагниевых листах (СМЛ)
Стекломагниевые листы – это современный материал, имеющий ряд преимуществ перед гипсокартоном. Этот материал имеет кучу синонимов — "магнезит", "магнелит", "стекломагнезитная плита" и даже "доломито-волокнистый лист". Он состоит из оксида магния, перлита, стекловолокна и древесной стружки, что придает листам высокую прочность и гибкость. СМЛ отлично подходит для влажных помещений, таких как ванные комнаты и кухни, поскольку устойчив к воздействию воды.
Преимущества СМЛ:
- невысокая стоимость материала;
- возможность монтажа своими руками, без привлечения специалистов и использования специального оборудования;
- устойчив к воздействию влаги и перепадам температур (может быть использован в суровых климатических условиях);
- устойчив к механическим воздействиям;
- имеет малый вес;
- негорючее, выдерживает температуру в 1000 градусов Цельсия;
- устойчив к биологическому и химическому воздействию, появлению грибка и плесени;
- экологически безопасный (подходит для использования в детских комнатах и больницах);
- гибкий, эластичный материал;
- срок службы (зависит от правильности монтажа, выбора класса СМЛ и среды использования) – 30-50 лет;
- обладает низкой теплопроводностью и хорошими показателями шумоизоляции.
Недостатки СМЛ:
- высокая стоимость по сравнению с тем же гипсокартоном;
- способ обработки СМЛ несколько тяжелее из-за высокой плотности, поэтому необходимо запастись большим количеством съемных ножовок для лобзика;
- в процессе производства СМЛ обрабатывают соляным раствором. При повреждении целостности низкокачественного листа эти соли выделяются из него и коррозируют крепеж и несущие металлоконструкции.
Где применяются СМЛ
Стекломагниевые листы используются для устройства внутренних перегородок, обшивки, звукоизоляции, выравнивания стен, откосов, в качестве несъемной опалубки, для монтажа подвесного потолка, для конструкций наружного фасада, а также для декорирования сложных радиусных элементов, таких как арки, колонны и т.д.
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