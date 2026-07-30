Россияне "прозрели": в ракете Х-101 появилось новое устройство для наведения

ВПК РФ не прекращает попыток увеличить эффективность своих средств нападения

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Во время полномасштабной войны против Украины россияне постоянно модернизируют крылатые ракеты Х-101 и одним из этапов этого стала система наведения. Так, вместо одной линзы в оптической системе прицеливания теперь три — это позволяет ракете лучше "видеть" ориентиры на земле и точнее попадать в цель даже в сложных условиях.

Об этом пишет Militarnyi. Отмечается, что россияне постоянно производят модернизацию своих средств воздушного нападения.

В начале полномасштабного вторжения базовая версия Х-101 продемонстрировала определенную уязвимость перед украинским ПВО. Благодаря интеграции современных западных видов вооружения уровень успешного перехвата ракет этого типа достиг 88%.

Понимая, что большинство ракет сбивается на маршевых участках, российский ВПК инициировал программу непрерывной глубокой модернизации. Одним из таких этапов стала модернизация системы наведения.

Базовая версия ракеты Х-101. Инфографика "Телеграф"

Оптико-электронная экстремально-корреляционная система (ОЭКС) играет критическую роль на конечном участке полета примерно за 20 км до цели. Принцип работы ОЭКС заключается в том, что еще до пуска в память системы закладываются "портреты" нескольких опорных площадок местности на расстоянии 20, 15, 10, 5 км от цели — они привязаны к характерным ориентирам (мосты, перекрестки дорог, железнодорожные развязки). В полете ракета на конечном участке траектории снимает изображение местности под собой и сравнивает с эталонными "портретами", подготовленными по снятым со спутника снимкам. Получив точку относительно "портрета" как ориентира, она корректирует траекторию для атаки цели.

ОЭКС не наводится на саму цель – она ориентируется по окружающей местности и зная свою скорость и позицию, рассчитывает финальный маневр. Сама система пассивная – не излучает и потому не поддается подавлению классическими средствами РЭБ.

Модернизированная оптико-электронная экстремально-корреляционная система ракеты Х-101. Фото Минобороны

Несмотря на заявленное россиянами круговое вероятное отклонение в 6–10 метров от цели, практическое применение в Украине выявило существенные уязвимости системы ОЭКС. Главным недостатком стала ее зависимость от условий освещенности: в ночное время, при тумане или плотной облачности алгоритмы корреляции резко теряют эффективность.

Кроме того, система деградирует при полете над плотной городской застройкой. Динамические изменения ландшафта, новые разрушения от предыдущих ударов, изменение теней построек и геометрическое сходство жилых кварталов создают хаос для алгоритмов распознавания.

Для улучшения характеристик наведения на цель россияне сосредоточились на модернизации блока ОЭКС с заменой однолинзового объектива на многолинзовый с тремя линзами и миниатюризации системы связи "Комета". Это расширило угол обзора оптики ракеты для лучшего захвата ориентиров и улучшило устойчивость к помехам спутникового сигнала.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что известно о российской ракете "Циркон", которая долетает до Киева в считанные минуты.