Взрывы в Крыму и не только: под удар попала ТЭС, полуостров остался без света (фото, видео)

В сети появились кадры последствий

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Во временно оккупированных Крыму, Мелитополе и Донецке прогремели взрывы. В результате известно о масштабных пожарах и возможном повреждения ТЭС и проблемах с электроэнергией.

Информация об этом появилась в социальных сетях 26 июля. Были также опубликованы кадры, на которых видны возгорания и момент взрыва.

Сообщается о возможной атаке по Таврической ТЭС в Симферополе. Однако официальной информации пока нет.

Таврическая ТЭС — это одна из главных электростанций Крыма, которая производит электричество из природного газа и снабжает энергией Симферополь и другие города полуострова. Она уже попадала под атаку в марте 2026 года и в июне.

В российских пабликах появляется информация о перебоях в работе электроэнергии в Крыму. Россияне называют причиной "внешнее воздействие" и заявляют о сложной обстановке. Об этом пишет "Крымский ветер".

Также по данным партизанского движения "АТЕШ", в Пролетарском районе Донецка прогремели взрывы, а в Мелитополе слышна стрельба.

В то же время взрывы были в поселке Черноморское на западе временно оккупированного Крыма, а над Феодосией зафиксировали беспилотники. Там действовали мобильные огневые группы российских оккупантов.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что дроны устроили зажигательную ночь в оккупированном Крыму. Под удар попала Ялта и не только.