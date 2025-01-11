Бьются до последнего. Что означает шеврон Третьей штурмовой и как он образовался (фото)

3 ОШБр создана на базе добровольческого отряда ТрО "Азов"

Любой шеврон на форме военного имеет особое значение. Не исключением стала и 3-я отдельная штурмовая бригада (3 ОШБр), которая была сформирована во время полномасштабного вторжения России.

"Телеграф" расскажет, почему шеврон Третьей штурмовой имеет три полоски и что они означают. Заметим, что 3 ОШБр создали на базе добровольческого отряда территориальной обороны "Азов".

В настоящее время существует несколько основных видов шевронов Третьей штурмовой бригады. Однако при формировании отряда ТРО "АЗОВ-Киев" он не имел отдельной символики.

В мае 2022 года после реформирования в ССО "Азов" бойцы подразделения получили собственный нарукавный знак — три золотых меча на синем фоне. Их выбрали в память о монументе "Поле мечей", установленном рядом с одной базой полка "Азов" для чествования павших во время российско-украинской войны.

Слева на право: нарукавный знак ССО «Азов», «Идея Nации», 3 ОШБр

Со временем бригады расширялись, а символика менялась. Так нарукавным знаком 3-й отдельной штурмовой бригады стал стилизованный символ "Идея Nации" в штурмовом начертании. Если присмотреться к этому знаку, то видно, что на нем изображена вертикально перечеркнутая буква "N".

Впоследствии появился и третий вариант шеврона, представленный не тремя мечами, а тремя вертикальными полосками. Сейчас официальным шевроном именно Третьей штурмовой являются три полосы на синем или зеленом фоне.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что означает шеврон легендарной 93-й ОМБр.