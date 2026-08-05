Как отличить настоящий шоколад от подделки: простые признаки, которые не врут

Качественный шоколад можно определить не только по вкусу и по внешнему виду

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Красивая упаковка и знакомое название бренда совсем не гарантируют, что под оберткой находится качественный шоколад. Многие производители экономят на составе, добавляя лишние жиры, ароматизаторы и минимум какао. Покупатель обычно узнает об этом только после того, как распробует шоколад дома.

"Телеграф" рассказывает, как распознать плохой шоколад еще до того, как он окажется у вас на языке. Подробный разбор признаков некачественного шоколада приводит британское издание Cocoa Hub, специализирующееся на теме какао и шоколадного производства.

Как выбрать качественный шоколад

Прежде всего нужно смотреть на состав. У качественного шоколада он предельно простой: какао-масса, какао-масло, сахар и ванилин. Длинный список непонятных добавок дает повод насторожиться.

Шоколад делают из какао. Поэтому чем выше процент его содержания в продукте, тем интенсивнее будет вкус. Особенно это касается темного шоколада.

У настоящего шоколада будет насыщенный запах какао. Если запах пресный или почти не ощущается, значит продукт сделан из некачественных ингредиентов.

Если позволяет упаковка, стоит обратить внимание на внешний вид плитки шоколада. Ее поверхность должна быть гладкой и глянцевой. Белый налет или матовые пятна говорят либо о неправильном хранении, либо о низком качестве продукта.

Фото: Freepik

Качественный шоколад ломается с четким, чистым щелчком. Тусклый, рассыпчатый излом говорит о том, что шоколад произведен из сырья низкого качества.

Что еще выдает плохой шоколад

Обратите внимание и на то, как плитка тает во рту. Качественный шоколад плавится постепенно, плавно, оставляя чистое послевкусие, тогда как дешевый шоколад часто ощущается жирным, воскообразным или зернистым. Слишком приторный или, наоборот, ощутимо искусственный привкус — тоже явный маркер экономии на составе.

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