Зачем переплачивать в магазине: домашняя прикормка из круп и макухи, которую обожает карась

Данная прикормка поможет поймать рыбу в стоячей воде или на слабом течении

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Совершенно не обязательно тратить большие средства на покупные фирменные смеси. Нередко обычная домашняя прикормка из круп и макухи действует ничуть не хуже, а порой даже эффективнее, особенно на знакомых водоемах.

Об этом рассказал опытный рыбак на Украинском форуме. Он также поделился чудо-рецептом для ловли карася и не только.

Базовый рецепт (на 1 рыбалку)

1 стакан пшеничной или ячменной крупы, отварной до рассыпчатой ​​консистенции.

1 стакан панировочных сухарей или измельченного сухого хлеба.

0,5 стакана тертой или толченой макухи.

1 чайная ложка молотой корицы или конопляных семян (по желанию).

Небольшое количество глины или обычной земли из водоема – для веса и естественности.

Выбор ароматики:

В холодной воде лучше использовать минимум ароматизаторов или обходиться совсем без них (уместны будут молотый укроп, анис или чеснок).

В тёплой воде можно смело добавлять ваниль или мед.

На какую рыбу и снасти рассчитано:

Смесь отлично подходит для ловли карася, плотвы и леща в стоячей воде или на слабом течении. Она одинаково хорошо работает как для поплавковой удочки, так и для фидера.

Полезный совет:

Часть макухи можно соединить с глиной, сформировать шары и забросить их в точку ловли заранее, тогда как основной смесью удобно заполнять рыболовную кормушку.

Ранее "Телеграф" рассказывал о главном правиле прикормки. Если все работает – лучше ничего не менять.