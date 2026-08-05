Зачем переплачивать в магазине: домашняя прикормка из круп и макухи, которую обожает карась
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Данная прикормка поможет поймать рыбу в стоячей воде или на слабом течении
Совершенно не обязательно тратить большие средства на покупные фирменные смеси. Нередко обычная домашняя прикормка из круп и макухи действует ничуть не хуже, а порой даже эффективнее, особенно на знакомых водоемах.
Об этом рассказал опытный рыбак на Украинском форуме. Он также поделился чудо-рецептом для ловли карася и не только.
Базовый рецепт (на 1 рыбалку)
- 1 стакан пшеничной или ячменной крупы, отварной до рассыпчатой консистенции.
- 1 стакан панировочных сухарей или измельченного сухого хлеба.
- 0,5 стакана тертой или толченой макухи.
- 1 чайная ложка молотой корицы или конопляных семян (по желанию).
- Небольшое количество глины или обычной земли из водоема – для веса и естественности.
Выбор ароматики:
В холодной воде лучше использовать минимум ароматизаторов или обходиться совсем без них (уместны будут молотый укроп, анис или чеснок).
В тёплой воде можно смело добавлять ваниль или мед.
На какую рыбу и снасти рассчитано:
Смесь отлично подходит для ловли карася, плотвы и леща в стоячей воде или на слабом течении. Она одинаково хорошо работает как для поплавковой удочки, так и для фидера.
Полезный совет:
Часть макухи можно соединить с глиной, сформировать шары и забросить их в точку ловли заранее, тогда как основной смесью удобно заполнять рыболовную кормушку.
Ранее "Телеграф" рассказывал о главном правиле прикормки. Если все работает – лучше ничего не менять.