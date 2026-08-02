Бронирование под угрозой? С какими неожиданными требованиями столкнулись в регионах

Упрощенное подтверждение критичности предприятия может не быть в нескольких областях

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Представители предприятий из некоторых регионов Украины сообщают, что местные областные военные администрации не планируют использовать упрощенную процедуру подтверждения критичности. На данный момент стали известны такие случаи в Киевской и Ровенской областях.

Об этом сообщает kadroland, специализированная украинская онлайн-платформа для кадровиков, бухгалтеров, HR-специалистов и аудиторов. Компаниям предлагают сразу подавать полный пакет документов по новым критериям.

Работодатели делятся практикой подачи документов для подтверждения статуса критически важных. По их словам, в Ровенской и Киевских областях не планируют применять упрощенную процедуру.

Источник отмечает, что вероятно, такой подход объясняется тем, что статус, полученный по упрощенной процедуре, носит временный характер (нужно подтвердить до 10 августа 2026 года, действует до 1 сентября 2026 года). В будущем предприятию все равно потребуется повторное подтверждение. В то же время прохождение полной процедуры позволяет сразу зафиксировать статус на стандартный срок — до одного года.

В kadroland отметили, что поскольку это пока индивидуальная практика отдельных предприятий, следует заранее согласовывать позицию с той ОВА или уполномоченным органом, ранее утверждавшим статус критичности.

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