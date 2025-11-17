"Если меньше выращиваем подсолнечника и пшеницы…" Ученый назвал угрозу от оккупации территорий

Обстрелы и атаки дронов делают невозможными работы на участках, расположенных даже в десятках километров от линии фронта

Оккупация части украинских территорий привела к тому, что аграрный сектор понес существенные потери, которые компенсировать невозможно. Особенно это касается зерновых, масличных и бобовых культур, экспортом которых занималась наша страна.

Указанная ситуация будет иметь долгосрочный негативный эффект для экономики страны. Об этом "Телеграфу" в материале "Арбузы будут расти под Киевом, а часть Украины станет пустыней: ученый обещает радикальное изменение климата" рассказал доктор сельскохозяйственных наук, главный научный сотрудник Института растениеводства имени В. Юрьева НААН Сергей Авраменко.

Что нужно знать:

Оккупация и боевые действия лишили Украину значительной части земель, на которых выращивались экспортные культуры

Заменить потери полностью невозможно

Это не приведет к дефициту продовольствия, но нанесет долгосрочный ущерб экономике

По его словам, основные экспортные продукты, то есть пшеницу, кукурузу и подсолнечник, в полном объеме заменить невозможно. Сейчас, отметил эксперт, "выпали" основные регионы, в которых они выращивались, в частности, Луганская, большая часть Донецкой, наполовину Запорожская и Херсонская области.

К тому же, из-за постоянных обстрелов и атак дронов практически невозможно проводить сельскохозяйственные работы и на "соседних" с линией фронта нескольких десятках километрах.

"В той же Харьковской области, в которой намолочивали 3-4 млн тонн зерновых объемы упали вдвое из-за боевых действий и нехватки осадков", – рассказал Сергей Авраменко.

По словам ученого, такая ситуация не приведет к недостатку продовольствия в Украине, однако будет иметь для экономики долгосрочный негативный эффект.

"Если меньше выращиваем пшеницы, подсолнечника и т.д., снижаются поступления в бюджет, меньше получают оборотных средств фермеры, соответственно, они не могут обновлять технику, платить арендную плату за паи и т.д. Итак, основной вопрос, не прокормим мы себя или нет, потому что мы это сможем сделать в любом случае, а в том, сколько мы сможем экспортировать и заработать на этом", - резюмировал Сергей Авраменко.

