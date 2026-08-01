Птицу со странной мутацией заметили в одном из городов Украины: как выглядит (фото)

По мнению специалистов, такая особенность не вредит птице

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В Днепре заметили редкую птицу с необычными особенностями. Ею оказалась зимородка голубого со светлыми лапками.

Об этом пишет один из местных пабликов. Повлиять на цвет кавычек птицы могла естественная мутация или частичный лейкизм.

Отмечается, что попавшая в объектив в Днепре птица уникальна. Ведь обычно лапки этих птиц имеют более темную окраску.

"В Днепре сфотографировали редкого зимородка со светлыми лапками. Обычно лапки этих птиц имеют ярко-красную или оранжевую окраску. Специалисты предполагают, что необычный цвет может быть связан с естественной мутацией или частичным лейкизмом и не вредит птице", — говорится в сообщении.

Рыбалочка, замеченная в Днепре

Рыбалочка, замеченная в Днепре

Что известно об этой птице

Зимородок голубой, обычный, или просто зимородок (Alcedo atthis) — мелкая птица семьи зимородковых, чуть больше воробья. Зимородок гнездится почти по всей территории Украины, кроме Крымского полуострова и высокогорья Карпат. Птица регулярно зимует в отдельных районах юга страны и вблизи незамерзших водоемов по всей стране.

Зимородок голубой

Зимородок выбирает себе дом только там, где над водой низко нависают ветки деревьев, обеспечивая удобное место для наблюдения за добычей. Поскольку для него основным условием выбора места дома – это достаточное количество мелкой рыбы, размером до 10 см.

Зимородок голубой

Как охотится эта птица

Во время охоты зимородок обычно сидит на ветке и подолгу рассматривает вокруг. Когда он замечает рыбу, сразу готовится напасть. Птица прицеливается, и, быстро махая крыльями, атакует. Если рыба на поверхности, зимородок хватает ее на лету. А если рыба глубже, птица, сложив крылья "стрелой", ныряет в воду.

Зимородок во время атаки

Зимородок голубой со своей добычей

Зимородок голубой со своей добычей

Продолжительность жизни зимородка около 15 лет. Врагов у этой птицы почти нет. Однако время от времени их ловят соколы и ястребы.

Зимородок голубой со своей добычей

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