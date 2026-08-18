"Не здивуюся, якщо саме Юлія Свириденко очолить "Нафтогаз", - блогер Сергій Лямець про призначення нового голови "Нафтогазу"

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Юлія Свириденко не є профільним нафтогазовиком, проте має багато успішних кейсів. Тож, у її призначенні на пост голови "Нафтогазу" набагато більше аргументів на користь, ніж проти. Про це на своїй сторінці у мережі Facebook пише журналіст, блогер Сергій Лямець.

"Юлію Свириденко запропонував президент Володимир Зеленський, а це автоматично означає великі шанси на перемогу. Мабуть, це навіть правильно, бо я не сприймаю ідею незалежності державних компаній від держави", — каже Сергій Лямець.

Говорячи про аргументи проти призначення експрем’єрки на пост голови правління "Нафтогазу", Сергій Лямець зазначив: "Юлія Свириденко не є нафтовиком чи газовиком за освітою та фахом. Це факт. Але нагадаю, що ми мали на чолі "Нафтогазу" аудитора Коболєва та фінансиста Вітренко. НАК — це більше про гроші та процедури, ніж про видобуток, переробку чи ремонт. Постає завдання суто управлінське: перерозподіл, баланс, податки, великі проєкти. Усе це може робити і людина без фахової освіти, яка має уявлення про велику картину економіки".

Щодо аргументів "за" призначення Юлії Свириденко очільником найбільшої нафтогазової компанії України Сергій Лямець зауважив: "Свириденко вже керувала Міністерством економіки, а згодом — урядом. Тож вона є апаратно досвідченим гравцем. Не слід чекати від неї розгублених очей та рук, що тремтять. Вона точно знатиме: як вести переговори, як працює бюрократія, хто вирішує які питання, до кого стукати по допомогу, як призначати та звільняти персонал, та ще купу питань. Робота голови "Нафтогазу" — це така сама рутина, як і будь-яка інша велика державна посада".

Експерт наголосив, що Свириденко в разі роботи на посту голови "Нафтогазу" стане у нагоді досвід спілкування із іноземними донорами. "Нагадаю, що саме пані Свириденко вела перемовини із оточенням Трампа щодо ресурсної угоди, а також домовлялася із ЄС щодо нового раунду фінансування. Обидва кейси були успішними, хоча напевно вона отримувала вимоги, які вкрай важко або неможливо виконати. При цьому, нагадаю, досі ніхто не знає зміст угод. Це і є досвід, дорожчий за біографію активіста", — зауважив Сергій Лямець.

Нагадаємо, як раніше повідомив президент ICC Ukraine Володимир Щелкунов, можливе призначення Юлії Свириденко головою НАК "Нафтогаз України" має економічну логіку, зокрема з огляду на її досвід державного управління та роботи з міжнародними партнерами.