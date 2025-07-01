Больше не 220: в Украине новый стандарт напряжения — что это значит для вашей техники и кошелька

Стоит ли волноваться за технику и что нужно знать

С 1 июля Украина официально изменила стандарт напряжения в электросетях с 220 на 230 вольт. Это значит, что мы теперь пользуемся теми же нормами, что и остальная Европа.

Для обычных людей мало что изменится – вся современная техника спокойно работает с новым напряжением. Но о некоторых нюансах все же нужно знать. "Телеграф" расскажет, что именно изменилось, зачем это сделали и на что обратить внимание.

На самом деле украинские электросети уже давно работали с напряжением около 230 вольт. Теперь эту ситуацию просто узаконили на бумаге. По новым правилам напряжение может колебаться от 207 до 253 вольт – это нормально и не повредит технике.

Сломается ли домашняя техника

Хорошая новость – менять ничего не нужно. Вся современная техника рассчитана на напряжение от 220 до 240 вольт, а то и больше. Холодильник, телевизор, стиральная машина, микроволновка – все это будет спокойно работать как раньше.

Современная бытовая техника рассчитана на напряжение от 220 до 240 вольт.

Посмотрите на зарядку телефона или ноутбука. Там написано что-то вроде "100-240V". Это означает, что прибор выдержит и 230 вольт, и даже больше. Большинство техники, которую продают в Украине, и так сделано по европейским стандартам.

Что делать с очень старой техникой

Единственная категория, которая может иметь проблемы – это очень старая техника. Речь идет о приборах еще советских времен, которые делали строго под 220 вольт.

Телевизор "Электрон"

Если у вас есть такая техника, просто следите за ней первые недели. Если прибор начнет сильно нагреваться или странно работать – лучше отключить и купить стабилизатор напряжения.

Также проверьте настройку реле напряжения, если оно у вас есть. Теперь его нужно настроить на новый диапазон – от 207 до 253 вольт. Иначе оно будет постоянно выключать электричество без надобности.

Главное, что нужно запомнить

Самое важное – стабильность напряжения, а не его точный уровень. Если напряжение прыгает от 180 до 250 вольт, это гораздо хуже, чем стабильные 230. Именно от скачков выходит их строя техника, а не от того, что вместо 220 стало 230.

Украина перешла на новый стандарт напряжения

Итог прост: большинству украинцев ничего делать не нужно. Вся современная техника будет работать как раньше. Только владельцам очень старых приборов следует соблюдать осторожность и при необходимости купить стабилизатор.

Изменятся ли счета за свет

Тарифы на электроэнергию остаются прежними. Оплата идет за потребленные киловатт-часы, а не за напряжение в розетке. Украинцы по-прежнему будут платить 4,32 гривны за киловатт-час до конца октября 2025 года.

Даже если напряжение повысилось, это не означает, что вы будете потреблять больше электроэнергии. Холодильник или телевизор будут работать так же, как раньше, только может немного эффективнее.

Зачем нужна была смена

Украина уже более трех лет работает вместе с европейской энергосистемой. Но у нас были свои стандарты, а в Европе – свои. Теперь мы окончательно перешли на европейские правила.

В 2022 году состоялась экстренная синхронизация Украины с энергосистемой Европы

Во всех странах ЕС напряжение в розетках – 230 вольт. Это удобно для производителей техники и для нас самих. Не нужно делать отдельные приборы "для Украины" – все работает по единым стандартам. Плюс это помогает нашей энергосистеме лучше работать с европейской.

Как это делали в Европе

В европейских странах напряжение 230 вольт действует уже десятилетия. Германия, Польша, Франция – все давно работают по этим стандартам. Это удобно: один стандарт для всех, техника универсальная, меньше путаницы.

Раньше в разных странах были разные стандарты – где-то 220, где-то 240 вольт. Потом решили сделать единственное – 230. Когда Украина в 2022 году присоединилась к европейской энергосистеме, логично было перейти и на их стандарты.

Напомним, ранее Телеграф писал, как и почему поставщики электроэнергии накручивают цены для государственного сектора. В судах рассматриваются тысячи дел о переплате государственными учреждениями за электроэнергию в пользу частных поставщиков. Мы рассказывали, в чем причина такой ситуации.