Машины плывут, вода затапливает подъезды. Львов накрыл мощный ливень, какие города следующие (видео)

Непогода будет бушевать еще несколько часов

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Утром во вторник, 14 июля, Львов накрыл сильный ливень. Дороги превращаются в реки, а из канализации пробиваются сильные "фонтаны".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Они публикуют видео затопленного Львова, по некоторым улицам, в частности Лычаковской, Выговского, Туган-Барановского, машинам приходится не ехать, а буквально "плыть". Местами вода начала затапливать подъезды.

Сообщается, что молния попала во львовскую телебашню. Кроме того, в областном центре фиксируют перепады напряжения. По словам корреспондентки "Телеграфа ", свет сильно мигает.

По прогнозу сайта ventusky.com, сильный дождь и гроза во Львове продлится еще несколько часов. К полудню ливень может немного утихнуть, около 15 часов дождь может прекратиться.

Прогноз осадков в ближайшее время. Карта: ventusky.com

Какие еще города накроет ливень

Сильные дожди и грозы пройдут в Ивано-Франковске, Черкассах и Днепре с областями. Осадки меньшей силы также возможны практически по всей стране, кроме юга и востока.

Прогноз осадков 12:00 14 июля. Карта: ventusky.com

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