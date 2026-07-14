Машины плывут, вода затапливает подъезды. Львов накрыл мощный ливень, какие города следующие (видео)
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Непогода будет бушевать еще несколько часов
Утром во вторник, 14 июля, Львов накрыл сильный ливень. Дороги превращаются в реки, а из канализации пробиваются сильные "фонтаны".
Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Они публикуют видео затопленного Львова, по некоторым улицам, в частности Лычаковской, Выговского, Туган-Барановского, машинам приходится не ехать, а буквально "плыть". Местами вода начала затапливать подъезды.
Сообщается, что молния попала во львовскую телебашню. Кроме того, в областном центре фиксируют перепады напряжения. По словам корреспондентки "Телеграфа ", свет сильно мигает.
По прогнозу сайта ventusky.com, сильный дождь и гроза во Львове продлится еще несколько часов. К полудню ливень может немного утихнуть, около 15 часов дождь может прекратиться.
Какие еще города накроет ливень
Сильные дожди и грозы пройдут в Ивано-Франковске, Черкассах и Днепре с областями. Осадки меньшей силы также возможны практически по всей стране, кроме юга и востока.
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