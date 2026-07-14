Укр

Машины плывут, вода затапливает подъезды. Львов накрыл мощный ливень, какие города следующие (видео)

Автор
Елена Руденко
Дата публикации
Читати українською
Автор
Город Льва затопило Новость обновлена 14 июля 2026, 10:41
Город Льва затопило. Фото Коллаж "Телеграф"

Непогода будет бушевать еще несколько часов

Доверяйте надёжному — подпишитесь на Telegraf в Google Новостях

Google

Утром во вторник, 14 июля, Львов накрыл сильный ливень. Дороги превращаются в реки, а из канализации пробиваются сильные "фонтаны".

Об этом сообщают местные Telegram-каналы. Они публикуют видео затопленного Львова, по некоторым улицам, в частности Лычаковской, Выговского, Туган-Барановского, машинам приходится не ехать, а буквально "плыть". Местами вода начала затапливать подъезды.

Сообщается, что молния попала во львовскую телебашню. Кроме того, в областном центре фиксируют перепады напряжения. По словам корреспондентки "Телеграфа ", свет сильно мигает.

По прогнозу сайта ventusky.com, сильный дождь и гроза во Львове продлится еще несколько часов. К полудню ливень может немного утихнуть, около 15 часов дождь может прекратиться.

Прогноз осадков 14.07.2026
Прогноз осадков в ближайшее время. Карта: ventusky.com

Какие еще города накроет ливень

Сильные дожди и грозы пройдут в Ивано-Франковске, Черкассах и Днепре с областями. Осадки меньшей силы также возможны практически по всей стране, кроме юга и востока.

Прогноз осадков 12:00 14 июля
Прогноз осадков 12:00 14 июля. Карта: ventusky.com

Ранее "Телеграф" рассказывал, почему погода в телефоне постоянно лжет. Метеоролог раскрыла правду о приложениях по прогнозам.

Теги:
#Погода #Львов #Ливень #Дождь