"Слетает" бронь или нет? Что на самом деле происходит, если в "Оберег" или "Резерв+" внесли ошибку
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Что будет с отсрочкой и могут ли ее отменить
Техническая ошибка в фамилии, должности или дате сама по себе не должна автоматически приводить к отмене отсрочки от мобилизации. В случае выявления расхождений законодательство предусматривает отдельную процедуру исправления данных.
Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный адвокат Роман Лихачёв. Больше читайте в материале: Когда отсрочка не спасет: 4 случая, в которых ТЦК мобилизует забронированных законно
Расхождение в данных не означает автоматическую отмену
Многих военнообязанных волнует вопрос, что произойдёт, если в документах или государственных реестрах обнаружат техническую ошибку. Речь, в частности, идёт о неправильном написании фамилии, неточной дате или расхождениях в информации о должности.
По словам адвоката Лихачёва, само по себе несоответствие данных не является основанием для немедленной отмены отсрочки.
"Самостоятельно снять отсрочку из-за того, что какие-то данные не совпадают, невозможно. Для этого существует отдельный процесс исправления данных, установленный постановлением Кабмина", — подчёркивает Лихачёв.
Военно-учётные данные граждан хранятся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".
В случае выявления ошибки данные должны пройти процедуру уточнения и исправления в соответствии с порядком, установленным Кабмином.
Именно после проверки и подтверждения ответственными органами информация в реестре может быть обновлена.
Как проверить свой статус военнообязанного через "Резерв+"
Проверить актуальные военно-учётные данные можно через приложение "Резерв+". Оно является электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста и отображает информацию из реестра "Оберіг".
После авторизации в приложении данные должны подтянуться автоматически — при условии, что запись о человеке есть в реестре.
В "Резерв+" можно проверить:
- категорию воинского учёта;
- принадлежность к ТЦК;
- наличие или отсутствие бронирования;
- дату исключения с воинского учёта, если она есть;
- актуальные контактные данные.
Кроме того, через приложение можно:
- обновить контактные данные и адрес;
- подать запрос на исправление ошибок;
- сформировать электронный военно-учётный документ с QR-кодом.
- Что делать, если данные неправильные
Важно учитывать, что изменения, внесённые через "Резерв+", не всегда отображаются мгновенно. Поданный пользователем запрос поступает для обработки и проверки в реестр "Оберіг" и соответствующие органы.
Обновлённая информация появляется после проверки и подтверждения данных.
Если же реестр не находит информацию о человеке или в приложении отображается статус "Требует уточнения", необходимо обратиться в ТЦК для уточнения военно-учётных данных.
Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине хотят пересмотреть варианты отсрочки от службы для публичного сектора.