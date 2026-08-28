"Слетает" бронь или нет? Что на самом деле происходит, если в "Оберег" или "Резерв+" внесли ошибку

Что будет с отсрочкой и могут ли ее отменить

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Техническая ошибка в фамилии, должности или дате сама по себе не должна автоматически приводить к отмене отсрочки от мобилизации. В случае выявления расхождений законодательство предусматривает отдельную процедуру исправления данных.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал военный адвокат Роман Лихачёв. Больше читайте в материале: Когда отсрочка не спасет: 4 случая, в которых ТЦК мобилизует забронированных законно

Расхождение в данных не означает автоматическую отмену

Многих военнообязанных волнует вопрос, что произойдёт, если в документах или государственных реестрах обнаружат техническую ошибку. Речь, в частности, идёт о неправильном написании фамилии, неточной дате или расхождениях в информации о должности.

По словам адвоката Лихачёва, само по себе несоответствие данных не является основанием для немедленной отмены отсрочки.

"Самостоятельно снять отсрочку из-за того, что какие-то данные не совпадают, невозможно. Для этого существует отдельный процесс исправления данных, установленный постановлением Кабмина", — подчёркивает Лихачёв.

Военно-учётные данные граждан хранятся в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов "Оберіг".

В случае выявления ошибки данные должны пройти процедуру уточнения и исправления в соответствии с порядком, установленным Кабмином.

Именно после проверки и подтверждения ответственными органами информация в реестре может быть обновлена.

Как проверить свой статус военнообязанного через "Резерв+"

Проверить актуальные военно-учётные данные можно через приложение "Резерв+". Оно является электронным кабинетом призывника, военнообязанного и резервиста и отображает информацию из реестра "Оберіг".

После авторизации в приложении данные должны подтянуться автоматически — при условии, что запись о человеке есть в реестре.

В "Резерв+" можно проверить:

категорию воинского учёта;

принадлежность к ТЦК;

наличие или отсутствие бронирования;

дату исключения с воинского учёта, если она есть;

актуальные контактные данные.

Кроме того, через приложение можно:

обновить контактные данные и адрес;

подать запрос на исправление ошибок;

сформировать электронный военно-учётный документ с QR-кодом.

Что делать, если данные неправильные

Важно учитывать, что изменения, внесённые через "Резерв+", не всегда отображаются мгновенно. Поданный пользователем запрос поступает для обработки и проверки в реестр "Оберіг" и соответствующие органы.

Обновлённая информация появляется после проверки и подтверждения данных.

Если же реестр не находит информацию о человеке или в приложении отображается статус "Требует уточнения", необходимо обратиться в ТЦК для уточнения военно-учётных данных.

Ранее Телеграф рассказывал, что в Украине хотят пересмотреть варианты отсрочки от службы для публичного сектора.