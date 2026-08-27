Автоматическую бронь отменят? В Украине хотят резонансного решения относительно части мужчин

Украинцы требуют пересмотреть списки брони для публичного сектора

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Бронирование от мобилизации для работников государственных органов, правоохранителей, прокуроров и судей предлагают пересмотреть. Авторы новой инициативы требуют отказаться от автоматической и бессрочной защиты от мобилизации только из-за занимаемой должности.

Соответствующая петиция была опубликована на официальном портале электронных петиций Кабинета Министров Украины. Ее автором выступил Антон Гайдук.

Почему предлагают пересмотреть бронирование

Автор инициативы призывает изменить принцип бронирования военнообязанных, работающих в публичном секторе. В частности, речь идет о работниках государственных органов, правоохранительных структур, прокуратуры и судебной системы. По его мнению, сама по себе работа в таких учреждениях не должна автоматически означать освобождение от мобилизации.

"Пребывание в должности в публичном секторе не должно само по себе создавать универсальное и не ограниченное во времени преимущество одной категории граждан в отношении выполнения конституционной обязанности по защите Украины", — говорится в тексте петиции.

Автор обращения настаивает на изменении самого принципа бронирования. Вместо автоматической защиты целых категорий работников предлагается оценивать необходимость бронирования каждой конкретной должности.

"Целью должен стать переход от категориального принципа к принципу объективной необходимости", — подчеркивает автор инициативы.

Петиция на сайте Кабинета министров Украины. Фото: "Телеграф"

Какие изменения предлагают Кабмину

Речь идет не только об отказе от автоматической защиты от мобилизации по должности, но и о введении механизма ротации и регулярной проверки оснований для бронирования.

Среди ключевых требований:

ввести индивидуальную оценку должностей — бронирование предлагают предоставлять не целым структурам или профессиональным категориям, а конкретным работникам, функции которых критически важны для работы государства;

— бронирование предлагают предоставлять не целым структурам или профессиональным категориям, а конкретным работникам, функции которых критически важны для работы государства; создать механизм ротации — чтобы военнообязанные госслужащие, правоохранители, прокуроры и судьи могли привлекаться к выполнению оборонных задач без потери управляемости государственными институтами;

— чтобы военнообязанные госслужащие, правоохранители, прокуроры и судьи могли привлекаться к выполнению оборонных задач без потери управляемости государственными институтами; регулярно пересматривать основания для бронирования в зависимости от текущих потребностей Сил обороны;

в зависимости от текущих потребностей Сил обороны; исключить бессрочную бронь только из-за занимаемой должности — каждое решение, по мнению автора, должно иметь индивидуальное и письменное обоснование;

— каждое решение, по мнению автора, должно иметь индивидуальное и письменное обоснование; обеспечить более равномерное распределение обязанности по защите страны независимо от места работы, должности или государственного органа.

Сбор подписей под обращением начался 26 августа. До завершения голосования, согласно информации на странице петиции, остается 91 день.

Для того чтобы Кабмин был обязан рассмотреть инициативу, она должна набрать 25 тысяч голосов в установленный для этого срок.

Контекст "Телеграфа": Подача петиции — это юридическое право каждого украинца вынести свою инициативу на публичное обсуждение, однако она не является готовым решением власти или опросом общественного мнения. Абсолютное большинство подобных обращений не получает практической поддержки и не трансформируется в реальные решения или нормативно-правовые акты даже после сбора необходимого количества подписей.

Более подробно о том, что такое петиция, в материале: "Петиция в Украине: что это такое и действительно ли она может что-то изменить".

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