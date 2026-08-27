ТЦК дают 7 дней: даже с бронью и отсрочкой можно оказаться в армии

Халатность со стороны забронированного сотрудника чревата проблемами с ТЦК

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Военнообязанные украинцы должны вовремя актуализировать личные данные. Это правило распространяется и на граждан, имеющих бронирование или отсрочку от мобилизации.

"Телеграф" рассказывает, какие данные подлежат обновлению. Актуализировать информацию можно онлайн и офлайн.

Какие данные подлежат обновлению?

адреса места проживания;

номера телефона;

электронной почты;

семейное положение;

образование;

место работы и должность.

Важно: при смене места жительства стать на воинский учет по новому адресу необходимо в течение 7 дней. Этот срок касается именно сообщения об изменениях и постановки на учет, а не ежегодного обновления общей информации.

Способы обновления информации

Онлайн — через электронный кабинет призывника, военнообязанного или резервиста. Офлайн — обратившись в районный или городской ТЦК (при себе нужно иметь паспорт и военно-учетный документ).

Как проверить актуальность данных в Резерв+

Шаг 1. Проверка личных данных

Зайдите в приложение "Резерв+" с помощью BankID или PIN-кода (FaceID / TouchID). На главном экране или в профиле проверьте правильность своих основных данных:

ФИО и дата рождения;

актуальный адрес места проживания;

контактный номер телефона и электронная почта.

Шаг 2. Проверка статуса бронирования или отсрочки

Посмотрите на статус в верхней части главного экрана (под вашими ФИО). Там отображаются текущие отметки: "Заброньовано", "Має відсрочку" или "Виключений з обліку". Нажмите на статус или перейдите в раздел с подробной информацией о документе, чтобы увидеть срок действия отсрочки/брони (дата окончания должна быть актуальной).

Шаг 3. Как обновить документ, если статус не отображается

Если бронь или отсрочка была оформлена официально, но в "Резерв+" она не подтягивается или отображается с ошибкой:

Нажмите на три точки (меню) рядом с вашим военно-учетным документом на главном экране. Выберите пункт "Оновити документ" (или "Схвалити запит" / "Перевірити знову"). Система отправит запрос в государственный реестр ("Оберіг"), после чего актуальный статус подтянется заново.

Шаг 4. Проверка на ошибки и штрафы

Прокрутите экран вниз до раздела с данными о воинском учете и проверьте, нет ли там пометок о нарушениях. Проверьте вкладку штрафов (при их наличии там будет информация о начислении или возможность оплаты, например, со скидкой 50% через "Резерв+").

Важно: Если после обновления документа бронирование или отсрочка упорно не отображаются, а ваши данные в системе содержат грубые ошибки, это повод оперативно обратиться в ТЦК или к ответственному лицу на вашем предприятии (если речь идет о бронировании через Минэкономики/"Дія"), чтобы устранить технический сбой в реестре "Оберіг".

Последствия игнорирования требований

Крупный штраф: По ст. 210 КУоАП размер штрафа составляет от 17 000 до 25 500 грн. Если зафиксировать нарушение добровольно через приложение "Резерв+", в ряде случаев можно оплатить только половину суммы (8 500 грн).

Блокировка счетов: При неоплате штрафа в течение 15 дней исполнительная служба удваивает сумму (до 34 000–51 000 грн) и накладывает арест на банковские карты.

Лишение водительских прав: ТЦК может инициировать через суд ограничение права управления транспортным средством до выполнения всех требований учета.

Административное задержание и розыск: Гражданина могут внести в базу розыска Нацполиции. Сотрудники полиции имеют право принудительно доставить человека в ТЦК для составления протокола при проверке на улице или блокпосту.

Проблемы с бронированием

Несвоевременное обновление данных само по себе не аннулирует бронирование автоматически, однако лишает вас главного — электронного подтверждения отсрочки. Даже при наличии брони от предприятия, если данные в системе "Оберіг" устарели или содержат ошибки, ТЦК может отказать в их внесении — в результате бронь не отобразится в "Резерв+".

В итоге при проверке документов патруль ориентируется на информацию из системы. Если из-за проблем с учетом бронь не отображается в "Резерв+", вас могут принудительно доставить в ТЦК для прохождения военно-врачебной комиссии, где доказать свое право на отсрочку будет куда сложнее.

Что дает бронирование

Отсрочку от мобилизации: Забронированный гражданин не подлежит призыву по мобилизации на период действия брони (обычно оформляется на срок до года или на время выполнения мобилизационного задания предприятия).

Право на официальный выезд за границу (в установленных случаях): Работники критически важных предприятий могут получить разрешение на служебные командировки за рубеж при соблюдении определенных правил пересечения границы.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинца без трех пальцев на руке признали годным к службе. История получила большой резонанс в сети, но, как оказалось, все было в рамках закона.