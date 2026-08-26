На спасение всего несколько минут: помогут ли паркинги в случае ударов по ТЦ

По словам эксперта, от прямого удара баллистической ракеты может защитить только специализированное укрытие

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Советник президента Украины по развитию технологических направлений обороны Сергей Бескрестнов (Флэш) предупреждает, что Россия может готовить удары по крупным торговым центрам в Украине и призывает в случае объявления тревоги сразу направляться в укрытие. Таким безопасным местом может быть подземный паркинг в ТЦ.

Об этом в эксклюзивном комментарии "Телеграфу" рассказал киевский инженер-конструктор и урбанист Дмитрий Макагон. По его словам, современные постройки проектируются с определенным запасом прочности.

Подробнее читайте в материале "Телеграфа": Подвал, паркинг или метро: почему одно укрытие выдерживает удар, а другое нет

По словам эксперта, паркинг может быть надежным укрытием. Однако от прямого удара ракеты он защитит, если над ним будет здание.

"Подземный паркинг. Здесь все зависит от конструкции и от того, что расположено над самим паркингом. Паркинги есть в более современных зданиях, поэтому, скорее всего, будет более надежным. Но если над паркингом открыт двор, а не здание, это уже другая ситуация — гарантии нет", — сказал Макагон.

Дмитрий Макагон

В то же время он отметил, что один из типов укрытий будет самым надежным. По его словам, самым безопасным вариантом остается метрополитен глубокого залегания, однако время имеет значение.

"Если летит баллистика, стоит как можно быстрее попасть куда угодно под землю, чем 10 минут идти в метро — баллистика прилетает за минуты", — подчеркнул Макагон.

Однако, если есть предупреждение о подготовке удара и времени в запасе, следует направляться в подземку. Ведь в таком случае метро всегда выигрывает.

"Подземные переходы. Еще один вариант, который часто недооценивают. Очень неплохая альтернатива — подземные переходы. Они выдерживают большие нагрузки", — объяснил Макагон.

Он добавил, что над переходами обычно пролегают дороги, по которым ездят и тяжелые грузовики, поэтому перекрытие там рассчитано на серьезную нагрузку, а толщина бетона и дорожного полотна делает переход прочнее многих закрытых паркингов.

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