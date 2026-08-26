Питание, уборка и занятия: во сколько обходится государственный детский сад украинским родителям

Родители назвали реальные суммы расходов

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Украинцы в соцсети Threads активно обсуждают реальную стоимость посещения детского сада. Одна из мам подсчитала, что расходы на государственное учреждение вместе с питанием, фондами и дополнительными занятиями могут достигать почти 8 тысяч гривен в месяц.

Однако в комментариях её расчёты вызвали спор. Часть родителей уверяет, что тратит в несколько раз меньше, а некоторые вообще не платят за питание или дополнительные занятия.

Откуда взялись почти 8 тысяч гривен

Дискуссию начала одна из пользовательниц Threads, которая предложила сравнить расходы на государственные и частные детские сады.

Пост в Threads

По её подсчётам, только питание в государственном учреждении может стоить около 1 тысячи гривен в месяц, если семья не имеет льгот.

Ещё от 600 до 800 гривен, по её словам, могут уходить на театральные представления, коктейли и другие дополнительные мероприятия.

Отдельной статьёй расходов она назвала взносы в родительский комитет — примерно 600 гривен в месяц.

"Ведь нужны бумага, ксерокс, телевизор, принтер, в общем всё и даже туалетная бумага…", — говорится в публикации.

Больше всего, по её подсчётам, стоят дополнительные занятия. Мама назвала такие ориентировочные суммы:

английский язык — около 2 тысяч гривен;

зарядка, танцы или спорт — около 2 тысяч гривен;

подготовка к школе или творческие занятия — ещё около 2 тысяч гривен.

Таким образом, по максимальному сценарию расходы могут приблизиться к 8 тысячам гривен в месяц.

Однако другие родители обратили внимание: такой расчёт нельзя применять ко всем государственным детским садам.

"Не равняйте все государственные детские сады": сколько платят другие родители

В комментариях под публикацией пользователи Threads поделились собственным опытом. И суммы оказались очень разными.

Одна из мам написала, что в её детском саду основные расходы значительно ниже.

"У нас за месяц питание — примерно 1500 гривен. Фонд группы — 200 гривен. И иногда на день рождения или Новый год воспитателям дополнительно гривен по 300. Всё".

Она также отметила, что однажды родители сдавали от 300 до 500 гривен на генеральную уборку.

Комментарий в Threads

Другая пользовательница вообще не согласилась с озвученными тысячными затратами.

"Где вы такие цены берете? Питание в месяц — примерно 600 гривен, театр — 300 гривен, фонды — 100 гривен. Где берете тысячи, я не знаю".

Комментарий в Threads

Еще одна мама рассказала, что ее ребенок посещает инклюзивную группу, поэтому часть расходов семья вообще не несет.

"Питание бесплатно. Занятие бесплатно. Иногда фонд группы аж 200 гривен. Никаких поборов. Ремонт в группе сделали не родители, а за средства, выделяемые городом".

Комментарий в Threads

Как это выглядит по сравнению с частным детским садом

Ещё одна участница дискуссии привела собственные расчёты, сравнив государственное и частное учреждения.

По её словам, частный детский сад может стоить около 18 тысяч гривен в месяц. При этом в некоторых случаях часть суммы могут компенсировать в рамках программы "деньги ходят за ребёнком", что снижает фактическую оплату примерно до 13 тысяч гривен.

Однако она подчеркнула, что не все частные детские сады участвуют в таких программах.

Что касается государственного учреждения, то в её случае расходы были значительно ниже.

За пять месяцев родители сдали 1600 гривен. В эту сумму, по её словам, вошли:

600 гривен на различные нужды детей;

700 гривен на замену линолеума;

200 гривен на подарок воспитательнице.

В среднем это составило около 320 гривен дополнительных расходов в месяц плюс оплата питания.

"В месяц получается 320 гривен плюс питание — примерно 1820 гривен", — пояснила она.

Комментарий в Threads

Главная разница может быть не только в цене

Родители, имеющие опыт посещения и государственных, и частных садов, обращают внимание: стоимость — далеко не единственное отличие.

Одна из пользователей Threads сравнила прежде всего количество детей в группах.

Комментарий в Threads

По её словам, в частном детском саду на 10–15 детей могут работать двое взрослых. В государственном же на такое же количество работников может приходиться от 20 до 30 воспитанников.

При этом она убеждена, что сам факт более низкой стоимости не делает государственное учреждение автоматически хуже.

"Государственный однозначно дешевле частного. Это не делает его плохим. Плохим его делают взрослые люди, которые не на своём месте и ненавидят свою работу".

По её словам, у неё был опыт как очень хорошего, так и неудачного государственного детского сада.

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