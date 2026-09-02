Россия ударила по логистическому объекту в Киеве: как выглядят последствия атаки (репортаж Яна Доброносова)

Как выглядит поврежденный логистический объект

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Враг продолжает уничтожать логистические центры и склады. Еще один такой объект пострадал сегодня в Киеве

Последствия вражеской атаки в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.

Дым после прилета. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

На место происшествия прибыли экстренные службы. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Пожарные гасят последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым после прилета. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

На место происшествия прибыли экстренные службы. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтожены автомобили в результате атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Уничтожены автомобили в результате атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Дым после прилета. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Поврежденный автомобиль. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Последствия вражеской атаки. Фото: Ян Доброносов "Телеграф"

Ранее "Телеграф" рассказывал, что сегодня во время занятий Россия ударила по университету в Киеве.

Информация об этом была опубликована в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко. Сообщается, что в Шевченковском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 6-этажном жилом доме. Также неподалеку занялось трехэтажное здание.

Пока известно о пяти пострадавших. В больницах города находятся трое раненых.

Напомним, что "Телеграф" рассказывал, что глава России Владимир Путин выступил с рядом резких заявлений об Украине — они связаны с обращением украинского президента Владимира Зеленского, в котором он предупредил о закрытии неба над Россией дронами.

Также "Телеграф" рассказывал, почему иностранцам в Украине советуют быть еще более осторожными. На фоне новых российских атак жесткие предупреждения для своих граждан имеют США, Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды.