Россия ударила по логистическому объекту в Киеве: как выглядят последствия атаки (репортаж Яна Доброносова)
- Автор
-
- Дата публикации
-
- Автор
Как выглядит поврежденный логистический объект
Враг продолжает уничтожать логистические центры и склады. Еще один такой объект пострадал сегодня в Киеве
Последствия вражеской атаки в репортаже фотокорреспондента "Телеграфа" Яна Доброносова.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что сегодня во время занятий Россия ударила по университету в Киеве.
Информация об этом была опубликована в Telegram-канале мэра столицы Виталия Кличко. Сообщается, что в Шевченковском районе в результате попадания БпЛА произошло возгорание в 6-этажном жилом доме. Также неподалеку занялось трехэтажное здание.
Пока известно о пяти пострадавших. В больницах города находятся трое раненых.
Напомним, что "Телеграф" рассказывал, что глава России Владимир Путин выступил с рядом резких заявлений об Украине — они связаны с обращением украинского президента Владимира Зеленского, в котором он предупредил о закрытии неба над Россией дронами.
Также "Телеграф" рассказывал, почему иностранцам в Украине советуют быть еще более осторожными. На фоне новых российских атак жесткие предупреждения для своих граждан имеют США, Великобритания, Германия, Италия и Нидерланды.