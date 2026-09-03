Легенда Киева: кто такая пани Татьяна на Андреевском и почему ее должна посетить каждая

Девушки делятся эмоциями от своего посещения

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В социальной сети набирают популярность ролики с женщиной по имени Татьяна, которая работает прямо на Андреевском спуске в Киеве. Она своими руками создает красивые украшения для причесок и заплетает девушкам волосы.

В социальной сети TikTok уже появилось множество подобных роликов. Девушки отмечают, что невероятно рады попасть к Татьяне. Женщина уже успела стать местной знаменитостью из-за своих обворожительных работ.

На опубликованных видео мастерица подбирает девушкам прическу и аккуратно заплетает волосы, закалывая их своим украшением ручной работы.

Стоит отметить, что Андреевский спуск традиционно остается одной из популярных туристических улиц Киева, где работают художники, мастера и продавцы изделий ручной работы.

В комментариях под роликами девушки рассказывают, что Татьяна вместе с супругой на протяжении долгих лет занимаются созданием красивых аксессуаров.

Что в сети говорят о Татьяне

Комментарии о работе Татьяны в соцсетях

Магазин находится по правой стороне Андреевского спуска, немного не доходя до Андреевской церкви. На том месте будет небольшой прилавок, в котором и работает популярная мастерица.

Как найти Татьяну

Стоимость одного из гребешков на видео — 400 гривен. В целом цены стартуют от 200 гривен.

Сколько стоят украшения

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что молодежь сходит с ума от очков в роговой оправе из 80-х. Сколько они стоят и почему снова в тренде.